Suarez destacó la buena relación con Alberto Fernández, pero es cauto

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, consideró que la "salida y el futuro" de la Argentina pasa por "dejar de lado la grieta" y abogó por la unidad de Cambiemos desde "una oposición constructiva".



En una entrevista con el diario La Nación publicada hoy, Suarez declaró que hasta ahora recibió "buen trato" por parte del gobierno nacional, pero consideró que es pronto para hacer un balance.



"Tengo muy buena relación", respondió cuando fue consultado sobre su vínculo que mantiene con el presidente Alberto Fernández.



"Apostamos a que la salida y el futuro de la Argentina tienen que ver con que dejemos de lado la grieta, la división", agregó.



Sobre Cambiemos, la coalición que integra desde el radicalismo, expresó: "Tenemos que seguir unidos y representar a más del 40 por ciento de la población que nos votó. Tenemos que administrar con inteligencia las diferencias y mantener juntos esa identidad que representamos. Pero haciendo una oposición constructiva y peleando para que a los argentinos les vaya bien".



Además, se refirió al fuerte rechazo que tuvo su proyecto para desarrollar la minería en la provincia, y que lo hizo desistir de la iniciativa. "En la campaña todos dijimos lo que íbamos a hacer, en todos lados. La postura fue clara. No le mentí al pueblo de Mendoza, lo hice con el convencimiento de que era muy bueno para la provincia", argumentó sobre su ambición de imitar a Chile en su industria minera.



"Pero también dijimos que íbamos a llevar un gobierno con una escucha activa del pueblo. Y, obviamente, no hay consenso social, y lo respetamos por sobre todas las cosas", aclaró sobre la marcha atrás del proyecto.



En cuanto a la gestión del Frente de Todos, Suarez consideró que "el tiempo que lleva gestionando no es mucho para hacer una evaluación", pero apuntó que durante enero mantuvo reuniones con funcionarios del Gabinete y consiguió "cosas muy importantes para la provincia".



"En cada viaje he apoyado que Juntos por el Cambio diera quorum; apoyé la última votación en Diputados para avanzar con la renegociación de la deuda externa, con lo cual espero que el peronismo local apoye también el roll over en Mendoza y el crédito para obra pública. Las negociaciones están avanzando con los intendentes, vamos a ver qué ocurre", concluyó.