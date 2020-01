Rodolfo Suarez cruzó a La Pampa por Portezuelo: "Beneficiará a todas las provincias"

El Gobierno de La Pampa amplió la demanda contra Mendoza y la Nación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJN) por la construcción de la represa Portezuelo del Viento, luego de que la provincia recibiera el miércoles la segunda cuota para la obra, por un importe de casi 14 millones de dólares.

Así lo confirmó ayer el gobernador pampeano, Sergio Zillioto, quien agregó a la demanda -que en su reclamo original pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental correspondientes-, el alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado y también incluyó el acuerdo que cerró el miércoles con Río Negro.

El mandatario pampeano también cuestionó las expectativas que se han sembrado sobre la represa, a la que calificó de "técnica e hidráulicamente inviable".

Este mediodía, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, utilizó su cuenta de Twitter para contestar las críticas y acusaciones del gobierno pampeano y aclarar algunos aspectos sobre la megaobra.

Aspectos técnicos respecto al impacto ambiental y funcionamiento de Portezuelo del Viento: el proyecto generará energía limpia, renovable y optimizará el uso del agua de Río Grande.



"El proyecto generará energía limpia, renovable y optimizará el uso del agua de Río Grande", comenzó su seguidilla de tuits Suarez, y continuó: "Portezuelo tiene aprobados dos estudios de impacto ambiental, realizados por cuatro universidades públicas: uno de Mendoza, llevado a cabo por la UNCuyo (el estudio) y la UTN (la evaluación). El otro es de COIRCO y lo realizaron las universidades de La Plata y el Litoral".

En este sentido, Suarez destacó que la obra "beneficiará a todas las provincias de la cuenca del Colorado, porque incrementará las reservas estratégicas de agua, reduciendo el impacto de las variaciones de caudal del río, en sus crecidas como en sus bajadas, y será complementario del embalse de Casa de Piedra en La Pampa".

"Los beneficios de Portezuelo se extienden más allá de Mendoza, ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono, combatiendo el calentamiento global y protegiendo la cuenca de las variaciones de caudal del Río Grande", completó Suarez.

Cabe recordar que Portezuelo del Viento es la primera obra para regular el Río Grande y al ser una cuenca interprovincial hubo que pedir autorización de otros distritos. La Pampa fue la única provincia que se opuso en el COIRCO y por la falta de acuerdo debió arbitrar el Presidente de la Nación. Mauricio Macri aprobó la obra y por ese se destrabó el conflicto.

Ante la CSJN, en julio del año pasado, La Pampa reclamó que no se inicien las obras hasta tanto no se realice una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que sea aprobado -o no- por Coirco, el comité del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Sin embargo, la obra tiene todos los estudios ambientales aprobados. Incluso hubo audiencias públicas en Mendoza y Buenos Aires.