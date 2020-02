El conductor de la CTA dará clases en segundo grado

El secretario General de la CTA de los Trabajadores, Gustavo Correa, volverá a ejercer como docente. Según expresó el líder sindical, ha titularizado como maestro de un curso de segundo grado con 32 alumnos. "Hace alrededor de ocho años que di clases por última vez en una escuela de San Martín", manifestó el gremialista y aprovechó la entrevista para disparar contra la actual conducción del Sute.

A priori, desestimó cualquier tipo de sospecha respecto al bono de puntaje que presentó para conseguir la titularización del cargo. "La junta calificadora que me otorgó ese puntaje es conducida por el Sute. Si me critican el puntaje, se están tirando un tiro en el pie", subrayó para aclarar que no hubo nada raro en la forma en la que consiguió la titularización para la escuela Berta García de Morales, de Guaymallén.

Hecha esa aclaración, en diálogo con MDZ Radio contó que ya está trabajando. "El lunes empecé a trabajar. En principio he evaluado no tomarme licencia pese a tener el derecho gremial. Me voy a hacer cargo de un segundo grado turno tarde con 32 pibes", aseveró Correa.

Además, dijo que su estilo de enseñanza apunta a tener "una relación particular con los chicos" a los cuales todavía no conoce. "Intento construir vínculos más afectivos. Tomar la particularidad de cada uno. Eso hay que contemplarlo a la hora de la enseñanza", afirmó y sumó que también suele construir vínculos fuertes con los padres de los alumnos.

Sobre su futuro como gremialista dijo que no habrá grandes cambios. "Mi participación sindical será la misma. Soy el secretario general de la CTA. Acompañaremos en las coincidencias y haremos críticas en las diferencias. En el medio están los compañeros que quieren trabajar en mejores condiciones", destacó.

Por último, le dedicó serias críticas a la dirigencia del Sute. "Hace 14 años hay paritarias en Mendoza y es la primera vez que vamos a iniciar las clases sin haber tenido paritarias. Henríquez no ha convocado a plenarios. Esas cosas son las que hay que empezar a discutir. El sindicato pierde fuerzas y sin plenarios seguirá perdiendo", sentenció.

Gustavo Correa fue precandidato a senador provincial en la lista de Anabel Fernández Sagasti pero el mal resultado que obtuvo en el Segundo Distrito lo dejó relegado en las listas de cara a las elecciones generales. Finalmente, no consiguió la banca y deberá volver a las aulas.