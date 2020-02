Más críticas por los cambios en el sistema jubilatorio

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay criticaron los cambios en el sistema jubilatorio impulsados por el gobierno nacional de Alberto Fernández y los tildaron de "inconstitucionales".

Recondo sostuvo por su lado que el proyecto enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso para modificar las llamadas jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y del Servicio Exterior "es anticonstitucional" y consideró que está "muy poco estudiado". "Así lo ha declarado la Corte Suprema muchas veces y la garantía de intangibilidad del sueldo de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio", aclaró.

"No pretendemos tener la función más importante del país", pero "este es un sistema constitucional", dijo. "Les llaman privilegios pero son protecciones para conseguir que los jueces sean independientes", amplió en declaraciones radiales reproducidas por la agencia de noticias Télam.

Dijo además que "en el sistema recaudatorio esto no influye en absoluto" y consideró que "no es una ley de privilegios" porque los jueces necesitan "30 años de aportes, 20 en el Poder Judicial, 5 al menos en el cargo al que pretendemos jubilarnos", sumado a que "no hay un monto tope" sobre el cual se le aplican los descuentos. En contraposición, señaló que hay "sumas exorbitantes" citadas en el proyecto, pero las adjudicó a que "hay jueces que al sur del Río Negro cobran un 40% más por zona desfavorable, y tienen funciones electorales", lo que se traduce en un 20% más.

En tanto, Sabsay aseguró que el nuevo esquema anunciado por el Gobierno que prevé un aumento del 13% para haberes mínimos jubilatorios "afecta una cantidad de principios" tales como el de "progresividad" de los haberes, y consideró que es "claramente inconstitucional". "El primero es el derecho internacional de los derechos humanos, al que Argentina le dio jerarquía constitucional, que es el principio de progresividad y de no regresividad" agregó.

"Todo beneficio en materia de un derecho social", como el previsional, "se incorpora al patrimonio de una persona" y "ese piso no puede ser perforado para abajo a través de nuevas disposiciones", añadió en conversación con una radio porteña.

Para Sabsay, "salvo los que cobran la mínima, a todos los demás se les está violando aquel principio: se les está aplicando algo que es menos que lo que tenían con la fórmula anterior, que les hubiera implicado un haber mayor".

El abogado sostuvo también que "se viola el principio de legalidad" porque "se modifica el estatus de derechos sociales a través de un decreto y no de una ley", y el de igualdad porque "es una situación absolutamente lesiva para los que ganan más de la mínima". En ese sentido, recordó que "una anterior política previsional generó el achatamiento de las escalas, al subir a los que menos ganan y perjudicó de manera progresiva a los otros", y terminó en lo que se conoció como el "Fallo Badaro".