Letcher: "El aumento a las jubilaciones no es un ajuste"

El Director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Hernán Letcher, aseguró hoy que “no hay forma de decir que el aumento a las jubilaciones y pensiones” aplicado por el Gobierno el viernes pasado “sea un ajuste” y consideró que la inflación de febrero “estará en niveles similares a los de enero”, en torno al 2,3%.



A partir de la decisión del Gobierno de aumentar las jubilaciones con $1.500 más un 2,3% “se generaron dos debates. Uno es el de la distribución y el otro si es que hay ajuste o no, en términos agregados, y claramente no se puede hablar de ajuste en ninguna de las variables posibles”, dijo Letcher en declaraciones a Télam.



Para el economista “hubo una intensión por parte de algunos medios de comunicación, a raíz de un informe nuestro, de instalar que había un ajuste, haciendo una picardía, que es obviar (el pago) del bono. Hicieron el cálculo como si el bono no hubiera existido que les deba que los recursos destinados a los jubilados eran menores, pero bueno... el bono existe”.



“Fueron $30.000 millones solo para jubilados y pensionados y $15.000 millones para Asignaciones. Entonces, ¿dónde está el ajuste? No hay forma de decir que esto es un ajuste”, enfatizó Letcher.



Incluso, destacó que el informe elaborado por el CEPA “justamente dice que no se puede hablar de ajuste sobre los jubilados, lo dice expresamente y por eso lo menciono”.



El director del CEPA apuntó a que “cuando uno mira el semestre diciembre-mayo encuentra que la actualización que se hizo en diciembre, con la movilidad anterior, y esta actualización alcanza a un aumento del 25%, mientras que si lo hubieras hecho con las dos movilidades anteriores hubieras alcanzado al 21 %. No hay forma de hablar de ajuste”.



Consultado sobre cómo estos aumentos beneficiarán el consumo, el economista reconoció que “es muy difícil de predecir porque es una disputa entre el ingreso nominal, que es lo que apuntala (este aumento), tanto en las asignaciones como en las jubilaciones, contra la inflación, contra los precios”.



En ese sentido, Letcher valoró que la suba de precios de enero fue del 2,3% contra el 3,5% que esperaban las consultoras privadas y consideró que “en términos generares la inflación (de febrero) no debería ser distinta” a la del mes pasado “y por lo tanto, ahí encuentres la recuperación del poder adquisitivo que apuntale al consumo”.