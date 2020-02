Presentarán una medida cautelar para suspender el aumento

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró hoy que "en los próximos días" presentará una medida cautelar para dejar sin efecto el aumento anunciado por el gobierno nacional a los jubilados que cobran la mínima, por considerar la medida "inconstitucional", al tiempo que anunció la apertura de una "actuación colectiva" para que adhieran los jubilados que quieran acompañar la presentación ante la Justicia.



"En los próximos días presentaremos una medida cautelar para dejar sin efecto el decreto", dijo hoy Semino, que advirtió que si no tiene la respuesta esperada de la Justicia, acudirá "per sáltum a la Corte Suprema de Justicia".



El defensor del pueblo precisó que para la presentación contará con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pero dejó claro que están esperando que se publique el decreto para hacer la presentación ante la Justicia, algo que ocurriría esta semana.



Dejó en claro que se "abstraen" de "cualquier consideración política" respecto al objetivo solidario de la medida anunciada por el gobierno, sino que cuestionan que la iniciativa se "encuadre en la regresión del derecho del adulto mayor" ya que la "ley de movilidad jubilatoria surge de una garantía constitucional, incluida en el artículo 14 bis de la Carta Magna".



De todas formas, dijo que esperan que "haya alguna rectificación del propio Estado, que reflexione" sobre esta merma en los derechos de los adultos mayores, como para que el planteo ante la Justicia con su consiguiente pedido de "inconstitucionalidad", no se concrete.



"Es grotesco que haya solidaridad del jubilado que percibe un haber de 20.000 ó 30.000 pesos con el que recibe 14.000", graficó.



A su juicio, el aumento debería abarcar a la totalidad de los jubilados del sistema ordinario, cuyos haberes llegan hasta 103.000 pesos.



"Esa gente hizo aportes para hoy cobrar lo que cobran", dijo, y explicó que de no tener en cuenta esto "se rompe el criterio de proporcionalidad y equidad".



El eje de la presentación que harán desde la Defensoría será que "había ya un efecto de una ley, que quedó suspendida, y que había generado derechos", además del aspecto de la "inconstitucionalidad", dijo en referencia a la ley de movilidad jubilatoria que quedó suspendida con la sanción en diciembre de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.



"Hay una cantidad de jubilados que pierden en relación a la fórmula de 18.000 pesos, hay una merma, por lo que, muy claramente, se encuadra en la regresión del derecho del adulto mayor", dijo el gerontólogo, que explicó que "la regresividad no es admitida desde la Constitución".