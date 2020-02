La interna del PJ se agita y Gioja arenga en su pelea contra Uñac

El PJ tiene una guerra interna por la conducción del partido que, en parte, sale a la superficie con algunas tensiones en el Gobierno. Pero las negociaciones para evitar un choque en elecciones internas siguen.

El actual presidente, José Luis Gioja, quiere mantener el poder, pero ya tiene rival oficial: Jorge Capitanich ya está lanzado para quedarse como conductor. Todos mostraron sus ambiciones luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara que no tiene interés en ningún cargo partidario.

Claro, la pelea es por el cargo. Pero la disputa por el poder es distinta y tiene una jugadora fundamental: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, otrora fundadora de Unidad Ciudadana para ir por fuera del PJ, pero también factor estratégico para que el peronismo fuera unido y ganara las elecciones.

Así como ocurre en el Gobierno, Cristina tiene un poder visible y otro invisible. El que se ve, con representantes partidarios, legislativos y en el Ejecutivo que le responden. El que no se ve; la obediencia aún de quienes internamente piensan distinto.

Pelea en San Juan

José Luis Gioja "resistió" en el Partido y se cree con el derecho a mantener la llave del PJ. Por eso agita. Y tiene una disputa de poder en su "pago chico".

Se trata de la interna del PJ de San Juan, donde hay un globo de ensayo entre los "históricos y la renovación". Gioja y Uñac se enfrentan en cada espacio de poder. El ex gobernador tiene a uno de sus hermanos como competidor por la conducción del peronismo local para hacerle sombra a Uñac. Juan Carlos Gioja es el mascarón de proa.

Las internas tienen fecha para el 15 de marzo, pero no están fijas. El Giojismo pidió suspenderlas, la justicia provincial lo negó pero la Cámara Nacional Electoral le dio lugar a un recurso de queja y los comicios convocados por Uñac aún están en duda. . Por lo pronto Gioja arenga. "Queridas compañaras. La Cámara Nacional Electoral nos ha dado la razón. Nosotros no andamos con boludeces y mañas. Siempre nos ha gustado competir democráticamente. Pero claro, cuando enfrente tenemos cosas que no piensan así, pasan estas cosas. La Cámara Nacional Electoral nos ha concedido la apelación. Hay que presentar los avales, los candidatos. Pongámosle huevos y ovarios porque es lo que necesitamos. COn huevos, Ovarios, con convicción pensando en Perón, en Evita, Néstor y Cristina sigamos laburando porque esta batalla la vamos a ganar", dice el ex gobernador en un audio distribuido entre sus allegados.

La pelea por el poder, sigue abierta.