Daniel Bilotta a MDZ Radio: "Hay un cortocircuito entre Fernández y Solá"

En "Uno nunca sabe", el periodista Daniel Bilotta hizo un análisis de lo que está pasando adentro del Gobierno: malestar de Alberto Fernández por no poder asistir a la asunción de Luis Lacalle como presidente de Uruguay y un cortocircuito entre el presidente y su canciller, Felipe Solá.

Escuchá el audio completo con el análisis de Daniel Bilotta en MDZ Radio.

El presidente confirmó que no irá a la asunción del nuevo presidente de Uruguay. "Uno supone para no cruzarse con Bolsonaro. Fernández tiene una relación de amistad con Lacalle. No asistir a esa ceremonia para Fernández debe ser un costo personal altísimo. Anoche volvió a desmentir que alguien manda por él".

Cortocircuito. "Entre Alberto Fernández y Felipe Solá. ¿Por qué? Cristina está agitando la idea de que si Santiago Cafiero no satisface las expectativas de gestión sea reemplazado por Solá".

El kirchnerismo vuelve a mostrar de nuevo fastidioso con la prensa. "También Kicillof en las últimas horas. Estamos corriendo el debate de programa económico a cómo trabajamos los periodistas. Esto suelde ocurrir cuando las cosas no salen todo como uno quisiera".

