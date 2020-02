Alfredo Cornejo: "El silencio de Macri ayuda a Cambiemos"

El ex gobernador de Mendoza y actual diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, concedió una entrevista a Tiempo Argentino en la criticó la "falta de plan económico" del gobierno de Alberto Fernández y se refirió al rol que tiene que tener la oposición durante los próximos cuatro años.

Cornejo aseguró que Alberto Fernández se encuentra disfrutando el periodo de luna de miel que todo gobierno tiene al comienzo y consideró que "cada gobierno debe llegar con un plan, algo que no se ve ni percibe". "Argentina necesita que la oposición exija un buen gobierno, pero que haya una buena oposición, algo que en el gobierno de Macri no hubo", explicó el actual diputado nacional.

Con respecto al liderazgo de Cambiemos, Cornejo sostuvo que "no se puede tener un liderazgo único" y añadió: "Yo creo que hoy el liderazgo está alrededor de los gobernadores radicales, del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y de los presidentes de los partidos que conforman el espacio".

Este nuevo sistema de actualizaciones discrecionales, según las necesidades del gobierno, es un paso atrás en la construcción de nuestra democracia. Los jubilados tienen derecho a saber cuánto van a cobrar, más allá de la generosidad puntual del gobierno de turno. #Jubilaciones pic.twitter.com/QYZZrllgsh — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 15, 2020

Sobre el rol del expresidente Mauricio Macri, Cornejo consideró que "en esta primera etapa su prudente silencio ayuda a la unidad de Cambiemos y también le ayuda a él a que su figura pueda ser evaluada con menos prejuicios".

"El radicalismo tiene que ser el garante de que la coalición se mantenga unida, ya que es clave para la alternancia en el país, para que el sistema republicano tenga equilibrio. Además dentro de los tres partidos que componen la alianza, el radicalismo es el que tiene mayor y mejor desarrollo territorial", completó el presidente de la UCR.

Cornejo también criticó duramente a Ricardo Alfonsín por su decisión de aceptar ser embajador en España para el gobierno de Alberto Fernández. "Ha tenido una conducta puramente individual. Él dice haber consultado, pero no ha consultado a ningún dirigente del Comité. Lo hace a título personal y no involucra al radicalismo. Su apellido, ilustre para el radicalismo, no hace que lo que haga represente al partido", aseguró el legislador mendocino.

Por último, Cornejo resaltó que desde 2010 el país no crece y criticó la falta de un plan económico por parte del gobierno de Alberto Fernández. "Desde el primer gobierno de Cristina Fernández que tenemos el mismo PBI y en 2010, según el censo, éramos 40 millones de argentinos y hoy se estima que somos 44 millones. Tenemos 4 millones de argentinos más y la misma riqueza. Y en el medio ha habido inflación, desvalorización de la moneda, pero el problema final es que no crecemos. Guzmán (ministro de Economía) no explicó cómo se piensa lograr el crecimiento", cerró Cornejo.