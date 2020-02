Margarita Barrientos dijo que se sintió "usada por Macri"

La dirigente social y referente del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, expresó que el ex presidente Mauricio Macri la "defraudó en muchos sentidos" así como a "mucha gente que creyó” que el proyecto político de Cambiemos podía “crear trabajo y luchar contra el hambre y no fue así”.



En una entrevista con el canal América, Barrientos cuestionó anoche la gestión de Cambiemos al frente del gobierno nacional, en tanto que reclamó que “se haga algo” y que “la gente pueda tener trabajo para no seguir viviendo de los planes”.



“Yo creí en Macri en los aspectos en los que la gente creyó, en los que creímos todos, en el sentido de dar trabajo, de luchar contra la necesidad y el hambre de la gente, de que lugares a los que nadie entraba se pudiera entrar”, agregó la dirigente social, quien era muy cercana a Macri desde los años en que éste era jefe de Gobierno porteño.



Por último, Barrientos aclaró que no se sintió “usada” por Macri, y contó que, “desgraciadamente", no lo había visto tras las elecciones de octubre, en las que perdió frente a Alberto Fernández.



Con respecto a un eventual nuevo acompañamiento a un espacio político tal como lo hizo con el macrismo, la referente de Los Piletones fue rotunda: “No apoyo más a nadie”.