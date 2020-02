Máximo K pidió apoyo y dijo que el FMI financió la campaña de Macri

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pidió hoy en el cierre de un acto desarrollado en la ciudad bonaerense de Escobar el apoyo al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “en la pelea que están dando para poner a la Argentina de pie”.



Antes del acto de cierre, realizado en el microestadio "Ciudad de Garín", acompañado por la titular de PAMI, Luana Volnovich, y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, Máximo recorrió y compartió la tarde con los trabajadores del Polo Sanitario y del “Galpón de la Ciencia” municipal, así como también con los del Centro de Monitoreo de Seguridad y de Prevención Comunitaria, recientemente inaugurados en esa localidad.



Luego, al cerrar el acto, enfatizó: "Les pido que ayuden Alberto y a Cristina; que estén juntos a ellos, porque ellos están dispuestos a dar esta tremenda pelea hasta volver a poner a la Argentina de pie. Nadie puede sólo. Les pido que el día que los convoquen estén al lado de ellos; hoy está la voluntad, la inteligencia y el trabajo para poner a la Argentina de pie”.



“Hoy leía al vocero del FMI, Gerry Rice, quien señaló que no hubo violación de la reglas del FMI cuando le prestó a la Argentina en 2018 más de 44 mil millones de dólares. Pero vamos a leer, porque por ahí piensa que los argentinos y argentinas no sabemos leer qué dice el estatuto del FMI en su artículo 6. Dice: 'Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, la llamada fuga de capitales'”, precisó.



En ese sentido, continuó: "Le recomiendo a Gerry que vea qué pasó después de los préstamos que le iban dando a la Argentina mientras financiaban la campaña de Macri". Reseñó que "en abril del año pasado, las reservas en un momento tras esos préstamos eran de 77 mil millones de dólares y 4 meses después esas reservas se habían ido a 44 mil y después a 33 mil. Si eso no fue violar este artículo del Fondo, debería explicarles a los argentinos y argentinas qué sería violarlo".



"Háganse cargo que financiaron la campaña de Macri", reclamó el legislador al FMI, casi en simultáneo a que también la vicepresidenta Cristina Fernández cuestionara en Twitter las decisiones del organismo.



“En Argentina tenemos que volver a recuperar el sentido de solidaridad y equidad para poder desarrollarnos como sociedad. Venimos de 4 años en los que el ser humano fue relegado en la gestión pública del Estado. Donde el centro de la acción del Estado fueron el mundo de las finanzas, la especulación y el ser humano quedó relegado a ser un saldo de planilla de Excel”, dijo el titular de la bancada oficialista de Diputados.



Para Máximo Kirchner, "primero están los intereses de los ciudadanos argentinos y argentinas. Para eso nos votaron. Ese es nuestro contrato electoral y es el contrato que nosotros asumimos y vamos a representar todos los días hasta el 10 de diciembre de 2023”.