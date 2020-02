Angelini: "Mauricio Macri sigue siendo el líder del Pro"

El diputado y vicepresidente primero del PRO, Federico Angelini, afirmó hoy que Mauricio Macri es el "líder" de esa fuerza y explicó que la nueva conducción que él integra asumirá como sus mayores desafíos "ser una oposición responsable" y lograr "el desarrollo territorial" del partido.



"Hoy por hoy el líder es Mauricio Macri", aseguró Angelini, quien -en diálogo con Radio 10- marcó como desafíos para su espacio "ser una oposición responsable y lograr el desarrollo territorial" de esa fuerza.



Agregó que con ese objetivo los vicepresidentes elegidos fueron él y la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado, como un modo de "federalizar" al PRO.



"Tener un referente en cada localidad, fortalecer las provincias y, sobre todas las cosas, mantener la unidad de Juntos por el Cambio", insistió Angelini sobre las prioridades del frente que integra junto al radicalismo y a la Coalición Cívica.



Apuntó que el "41 por ciento de los argentinos eligió a Macri como líder de la oposición" y resaltó que ese porcentaje representa a "9 millones de argentinos".

Feliz cumple @mauriciomacri! Éxitos en lo que viene y sabes que, como siempre, podes contar conmigo. pic.twitter.com/7GNz0Pu5Db — Fede Angelini (@fangelini) February 8, 2020

Con todo, concedió que también existen "liderazgos regionales y provinciales que pueden desarrollarse".



No obstante eso, Angelini aventuró que el de Macri no será un liderazgo "en el día a día" ni "detrás del detalle" por la personalidad del ex presidente y juzgó que recién ante las próximas elecciones deberá "decidir qué hace", en cuanto a volver a postularse, o no.



Consultado sobre diferencias en el propio bloque parlamentario, dijo que él mismo fue "crítico sobre la rigidez que se quería plantear al principio, de que todo el mundo tenía que estar en el bloque PRO", pero consideró que eso hoy cambió.



"Tenemos que ser flexibles porque la amplitud va a hacer que tengamos más posibilidades de volver al poder en 2023", expresó Angelini.



"Hoy tenemos consolidado un bloque de 54 diputados y un liderazgo fuerte a través de Cristian Ritondo, una persona con mucha experiencia legislativa", aseveró.



"Está bien que tengamos algunas diferencia, lo importante es que nunca pasen de la puerta, las discusiones son bienvenidas", concluyó el diputado, que sin embargo en materia de deuda opinó que todos deben "acompañar al ministro (de Economía, Martín Guzmán), al gobierno y a Argentina".