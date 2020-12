Toma de tierras: los mapuches no se presentaron a negociar con Frederic y Losardo

La comunidad Lafken Winkul Mapu no se presentó a la mesa de diálogo en la que el Gobierno nacional intenta encontrar una salida pacífica a la usurpación mapuche de tierras de Villa Mascardi, adonde habían viajado especialmente la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par de Justicia, Marcela Losardo.

Los mapuches cambiaron en el transcurso de las últimas semanas a su interlocutor y, según las funcionarias, presentaron por vías alternativas una propuesta que no estaba en el plan de trabajo conjunto que se venía diseñando desde hace meses. "Puede haber diálogo y resolución alternativa de conflicto siempre y cuando no haya violencia; en el momento en que la hay, es porque ya una de las partes no puede hablar", le dijo Losardo a El Cordillerano.

"Es verdad, una de las partes involucradas no se presentó", completó la ministra de Justicia en la entrevista que brindó junto a su par de Seguridad, quien agregó: "Estábamos en el proceso de avanzar, con los abogados suyos, en una respuesta. Y, en ese momento, se cortaron los vínculos. Apareció otro interlocutor".

Según Frederic, este nuevo referente realizó una convocatoria a “una suerte de parlamento con comunidades más autonomistas”, aunque dejó varios puntos de la resolución del conflicto en la nebulosa y no terminó de establecer los términos de ese espacio.

“En las últimas semanas sucedieron episodios de violencia que, por supuesto, pusieron la relación en otros términos. Definieron de alguna manera que ellos no están dispuestos a dialogar”, dijo Frederic sobre el ataque de una patota mapuche durante una protesta por la muerte de Rafael Nahuel contra Diego Frutos, un poblador de Villa Mascardi, a quien también le intentaron prender fuego la casa.

"El diálogo tiene que ver con la voluntad, nadie tiene que ir a un lugar si no quiere hablar, así que, evidentemente, no han querido. Acá se respeta a los que no quisieron asistir. Se convocó y se invitó a todo el mundo", completó la ministra de Justicia Marcela Losardo.