La lista "ideal" que sueña el oficialismo e incluye a dos ex gobernadores como candidatos

El año que viene hay elecciones y los principales partidos políticos diseñan una estrategia. Aunque aún no está claro cuál será la arquitectura electoral (se habla de la suspensión de las PASO, por ejemplo), sí comienzan a asomar posibles candidatos.

El gobernador Rodolfo Suarez será protagonista de las elecciones porque al menos en parte se plebiscitará su gestión. Por eso Suarez quiere poner todo para ganar. En ese plano, ya eligió a sus candidatos. Suarez quiere que los ex gobernadores Alfredo Cornejo y Julio Cobos sean candidatos en las próximas elecciones legislativas.

Los dos ya son legisladores. Cobos termina su mandato como senador nacional y podría aspirar a la reelección o a cambiar de cámara. Cornejo es diputado nacional y estará a mitad de su mandato. Pero podría cambiar de cámara. Ser candidato o no depende de él, pues Suarez ya lo postuló públicamente. "A mí me gusta, a mí me gusta que sean candidatos. Cuando uno va a jugar un partido quiere poner a los mejores jugadores. Los dos tienen una altísima consideración positiva en la sociedad mendocina por su trabajo, por su trayectoria- ¡Qué mejor que tener dos candidatos de esa talla! Por supuesto que los apoyo y los propongo", dijo Suarez en una entrevista con MDZ.

La fórmula prevista por el Gobernador sería "uno en cada cámara". Y en esa ponderación no hay mujeres para encabezar las listas. Ahora las listas deben ser elaboradas con paridad de género, aunque no se explicita nada sobre quién debe encabezar.

El año que viene se renuevan las bancas legislativas provinciales y nacionales. En el caso de Mendoza se eligen 5 diputados nacionales y los 3 senadores nacionales. En el caso de los cargos provinciales se elegirán 18 senadores y 24 diputados. Incluso podrían agregarse dos categorías si prospera el proyecto de reforma de la Constitución del oficialismo: por el sí y el no a la reforma y hasta para elegir Convencionales Constituyentes.

El Gobierno debe decidir si mantiene las fechas propias de elecciones (junio y septiembre) o adhiere al calendario nacional (agosto y octubre). En el medio apareció la idea de suspender las primarias.

La estrategia política del frente Cambia Mendoza incluso va más allá. En el Gobierno miden,también a los posibles sucesores. En las encuestas de opinión que realizan los dos dirigentes que sondean dentro del radicalismo son Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz, y Ulpiano Suarez, intendente de Capital. También asoma Omar De Marchi, pero por ahora fuera del núcleo duro del oficialismo.