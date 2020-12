Perlitas: Maradona, la discusión con el parrillero y lo que piensa sobre el aborto

Maradona

El dato no se conocía. El gobernador Rodolfo Suarez fue una de las miles de almas que la semana pasada participaron del velatorio de Diego Maradona. Asimilándose a una persona común, Suarez reconoce que se acercó en modo "cholulo" a la Casa Rosada en aquella inolvidable y tensa jornada, y que se mezcló entre familiares y autoridades.

Con el parrillero

La minería siempre está y Suarez dice que discutió su conveniencia hasta con el parrillero al que le compra el asado los domingos. "Una vez el parrillero me dijo que no me metiera con el agua y tiempo después me pidió trabajo porque cobraba 17.000 pesos. Ahí le dije: 'Ves, para eso era la minería'".

Tempranero, pero no rosquero

El gobernador asegura que lleva una vida sana y su equipo aporta que se levanta muy temprano. Dice que está a pleno con la gestión y con mucha energía después de un año muy pesado. Sin embargo, no es de los que discuten la política hasta altas horas de noche. "Soy un generador de consenso, pero esos consensos se pueden producir en horas de trabajo", expresa para defender su estilo.

Aborto

Se acerca el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de legalización del aborto y el gobernador tiene una posición tomada al respecto. "Lo dije en la campaña, no estoy de acuerdo con el aborto", señala Suarez, quien siempre se remonta a la época en que pedía el voto para dar una imagen de coherencia. Los diputados por Mendoza se dividen más allá de sus colores políticos, pero no parece haber una bajada de línea de Suarez para votar de una u otra forma en el Congreso.

Encuestadores/as nuevos

Suarez es un gobernador fanático de las encuestas. Asegura además que los sondeos que encarga son fidedignos, ya que se trata de encuestas presenciales, no telefónicos o realizados por otro medio. Este es el método que defiende a rajatabla quien supo ser uno de los hombres de consulta más importante para Alfredo Cornejo durante su gestión, Elbio Rodríguez. Rodríguez vaticinó todos los escenarios electorales en 2019 y aunque se ganó la fama de gurú, el gobernador nuevo lo cambió. Ahora Suarez trabaja con Martha Reale y otros.

Por Juan Carlos Albornoz y Marcelo Arce