Los cambios bruscos en la vida del Gobernador y el sueño cumplido de Anabel: ocupar el sillón de Cristina

Suarez se "escapa" de la custodia y cambia su estilo de vida

El gobernador Rodolfo Suarez ha tenido algunos cambios en su vida cotidiana en los últimos meses. Pero hay uno que abarca a su función: no quiere tener más custodia personal y comenzar a circular sin policías a su alrededor. Desde el punto de vista de la seguridad es un problema porque es obligación de la policía cuidar al primer mandatario. Pero Suarez "se escapa".

En realidad ya solicitó el cese de la custodia permanente y hay actividades que las realiza sin ellos. En otros casos, es inevitable. En las fuerzas de seguridad hay una máxima que apunta a cuidar a las personas importantes incluso "más allá de su voluntad". Es el "bien superior" a tener en cuenta. Ya hubo otros mandatarios que buscaron cambiar la custodia.

En el caso de Julio Cobos, por ejemplo, no la quitó, pero obligó a que se acomoden: tuvieron que entrenar como maratonistas porque Cobos era uno de ellos. Suarez, por ejemplo, también tiene rutinas deportivas. Además de correr, comenzó a tomar clases de tenis.

Gobernador y taxista aéreo

Los gobernadores viajaron a Buenos Aires para estar con el presidente Alberto Fernández y firmar el Consenso Fiscal. Para Suarez fue un momento incómodo desde lo político. Pero también desde la logística: como le ocurre a los gobernadores de Mendoza se le complica llegar rápido a la Ciudad de Buenos Aires, pues depende de los vuelos regulares o, como ocurrió ahora, de la solidaridad de un vecino.

Suarez viajó en el avión de la provincia de San Juan, junto al su par Sergio Uñac, No es la primera vez que Uñac hace de "taxista aéreo" con un gobernador. Otras veces Suarez viajó también en el avión de Jujuy.

¿El kirchnerismo mendocino se olvidó de Boudou?

Este viernes el kirchnerismo salió a bancar al exvicepresidente Amado Boudou luego de que la Corte Suprema ratificara la condena en su contra por la causa Ciccone. La convocatoria se hizo con el hashtag ConAmadoNo y llamó a expresarse en el palacio de tribunales. A esa premisa se subieron referentes del kirchnerismo como Andrés Cuervo Larroque, Axel Kicillof, Fernanda Vallejos y Luana Volnovich, entre otros. Sin embargo, en Mendoza La Cámpora no se hizo eco de la campaña y no pidieron por Boudou. ¿Se les pasó? En realida luego hubo algún gesto, pero algo tibio. La agrupación La Cámpora hizo un posteo respaldando a quien era su "rockstar" político preferido hasta que cayó en desgracia. Y la senadora Anabel Fernández Sagasti, presidenta del PJ mendocino, retuitió el mensaje. Algo es algo.

No nos olvidemos. En medio de la crisis mundial de 2008/2009 fue #AmadoBoudou quien le llevó a la presidenta el proyecto de estatización de jubilaciones, que permitió financiar AUH, las jubilaciones y romper el negocio financiero de los bancos con la plata de los jubilados. pic.twitter.com/F66NZRZJuh — Luana Volnovich (@luanavolnovich) December 4, 2020

¿Mendoza tiene ahorros?

El Estado provincial está en problemas, como todos. Incluso no hay noticias aún sobre el pago del aguinaldo que correspondería abonar el diciembre, pues este mes recién terminará de pagarse la cuota de julio a quienes tienen sueldos más altos.

El Gobierno asegura que necesita ayuda financiera y por eso, por ejemplo, emitieron letras por algo más de 1500 millones de pesos. Sin embargo, fuentes cercanas a Hacienda y al Banco Nación aseguran que a pesar de la crisis el Estado tiene un colchón de recursos que le permitiría al menos terminar bien el año. Ese ahorro superaría los 4 mil millones de pesos. Claro que aún quedan obligaciones por enfrentar.

Como sea, en el Gobierno no quieren saber nada con hablar de algún ahorro o recursos que generen una "falsa" sensación de seguridad económica. Primero, porque dicen que no es real. Pero sobre todo porque están en negociaciones paritarias y por ahora la respuesta a los pedidos de aumento es "cero".

Nombramientos en la Justicia

Aunque parezca mentira, una vez más la Suprema Corte de Mendoza es noticia por acomodos a dedo de funcionarios que fueron ascendidos de clase por acordada en medio de la pandemia. Esto generó mucho malestar de los trabajadores pero incluso del entorno de los propios jueces del máximo tribunal. "Pusieron que hay allegados de Dalmiro Garay, Omar Palermo y Mario Adaro pero no que hay una clase 1 sin concurso para una persona de José Valerio y que en la lista figuran personas de Julio Gómez en el fuero de familia", se quejaron ante la nota publicada el viernes en este medio. Incluso hay quienes sugieren que la acordada forma parte de un gran acuerdo a cambio de que se ratifique en su cargo a la jueza Teresa Day.

La cuenta de Suarez en Twitter enmudeció

El gobernador Rodolfo Suarez ha elegido comunicar todos sus actos de gobierno de Twitter. Pero este viernes se produjo un fenómeno raro. El mandatario viajó a Buenos Aires y firmó un pacto importante con Alberto Fernández (el consenso fiscal), pero no puso absolutamente nada en la red social ¿Qué pasó? "No había nada para poner", dijeron curiosamente en su entorno. La nula difusión pública del evento oficial no concuerda con la participación activa que tuvo el Gobierno provincial en la elaboración del pacto nacional sobre impuestos, juicios y endeudamiento que el Presidente y casi todos los gobernadores firmaron el viernes. Hasta el ministro de Hacienda Lisandro Nieri calificó el acuerdo con la Nación como "necesario" y dijo que en la Casa Rosada incluyeron sus pedidos. Pero claro que este fenómeno tenía explicaciones. Por un lado, la pelea de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales aliados de Suarez en Juntos por el Cambio, con el Gobierno Nacional. Por el otro, la firma de un pacto que contradice el que Mauricio Macri impuso en 2017. Como broche de un día de extremo bajo perfil para Suarez, el huidizo gobernador evitó participar de un almuerzo con el presidente en la quinta de Olivos. Dijo que no lo invitaron.

Anabel y un sueño cumplido: ocupar el sillón de Cristina

Anabel Fernández Sagasti fue proclamada como presidenta del PJ mendocino, aún a pesar de que no era el cargo que más le tentaba. Quería el poder, pero no necesariamente ser ella la presidenta. Pero durante la semana cumplió uno de sus sueños: ocupó el lugar de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque fue, claro, solo por un rato. Es que en pleno debate por el impuesto a la riqueza la presidenta del Senado se alejó de la sesión por un instante. Y quedó Anabel presidiendo la sesión por un instante. Sabido es que Anabel es "la sombra" de Cristina, en el buen sentido: la sigue a todas partes. Algunas veces casi como una edecana. Como presidenta provisoria del Senado justo le tocó coordinar el uso de la palabra cuando hablaba Julio Cobos, un opositor con le que se lleva bien. Aunque había un barbijo de por medio, hubo sonrisas cruzadas entre ambos.