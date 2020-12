Encuestas radicales que calman y abren el juego de la sucesión

Las encuestas tienen una importancia enorme para Rodolfo Suarez. Los sondeos determinan la gran mayoría de sus decisiones y en base a ellos arma planes y proyectos.

Son su alimento. Le dibujan, hoy, a casi un año de su llegada al poder, una sonrisa en la cara: las pantallas le cantan que tiene muy buena imagen pública. Incluso superior a la de su predecesor Alfredo Cornejo.

En estas placenteras tardes veraniegas, que Suarez pasa muchas veces en la residencia oficial de La Puntilla, el gobernador repasa los datos estadísticos sin cesar. Cornejo también se apoyaba mucho en las encuestas, aunque en la era Suarez, cambiaron las caras de los encuestadores y encuestadoras a cargo.

También es otro el carácter del gobernador de turno. Suarez luce tranquilo, sobre el final de su primer año en el poder, a pesar de que 2020 ha sido para él una pesadilla política y sanitaria. Puede ser por la "meseta baja" de casos de coronavirus que tiene la provincia, o por los sondeos que le sonríen. O porque es así, nomás, liviano y relajado.

El gobernador es, también, un político que desprecia la rosca que a la mayoría de sus colegas apasiona. "Tengo una anécdota con Víctor Fayad de cuando era concejal-cuenta al respecto-. Al final de las cenas políticas que él hacía, me miraba y me decía: 'Sí ya sé, tenés ganas de irte, andá nomás'. No soy amante de los comités ni me gusta la rosca política".

Suarez no ha cambiado desde los tiempos de "la muni" de Capital, a pesar de que su referente máximo en la política ya no está y él ocupa un cargo más importante. Pero el gobernador desmiente que su poco interés por la rosca política sea un defecto o una carencia.

Ejemplo: dice que tiene una estrategia para sacar la reforma constitucional que mandó a la Legislatura. Ese plan posterga el debate del proyecto hasta bien entrado el año que viene, probablemente cerca de las próximas elecciones.

Surgen muchos interrogantes. El proyecto de Suarez duerme hace meses en los escritorios de la Legislatura ¿Cómo va a conseguir los votos para imponerla en 2021, sin una militancia enérgica y ante una oposición que la ningunea? En las encuestas, obviamente, encuentra una respuesta.

En los sondeos del gobernador, bajar el costo de la política por la vía de la reforma constitucional cuenta con "una adhesión popular altísima", señala. Ese respaldo, cree Suarez, se va a transformar en una presión intolerable para el PJ en las vísperas de una nueva elección.

Sonríe Suarez, tranquilo, después de elaborar su tesis. Está convencido de que, al final, le va a ir bien. Cree que no le va a hacer falta más que el aval popular para ganar.

Ya se verá si su "plan" era imponerse en la Legislatura con la reforma o sacrificarla para anotarse puntos en las urnas.

Entre las caritas recortadas con números abajo que el gobernador mira constantemente no aparecen solamente Cornejo y él. También se pueden identificar a Alberto Fernández, Cristina Kirchner (los dos con imagen baja en Mendoza) y un par de figuras locales más: Suarez ha medido también a los intendentes Ulpiano Suarez (Capital) y Tadeo Garcia Zalazar (Godoy Cruz).

Estos nombres resaltan y sorprenden porque se trata de dos jefes comunales jóvenes con ambiciones importantes. La pantalla indiscreta ha dejado a la vista, probablemente, un dato político sobre la disputa de la sucesión en 2023.

¿Dejó ver el gobernador algo más de lo debido? Suarez toma distancia con la tablet en la palma de la mano y una sonrisa pícara en el rostro. Parece que sí, más allá de que asegure que usa los sondeos únicamente para planificar la gestión.

Esa gestión arrancó para él en diciembre del año pasado con un terremoto inédito, por la decisión de aprobar con inusitada rapidez la reforma de la ley 7722 para que se pudiera desarrollar la minería en Mendoza. Tuvo que derogar esa reforma porque la provincia se prendía fuego y después vino la pandemia que borró todo. Pero el anhelo de la minería sigue vigente.

Tanto que, por supuesto, el apoyo o no a la actividad minera sigue apareciendo en las encuestas que encarga el gobernador. Según la que mostró Suarez a MDZ, ahora hay un cambio de opinión de los mendocinos sobre el tema y existe un margen a favor de la actividad minera.

Pero la minería es un dolor para él. Una espina clavada que hasta tuvo forma de videos virales, en los que apareció como el inesperado enemigo público de René Pérez, el cantante de Calle 13.

"Las grandes mayorías son silenciosas y hay grupos que son mucho más bulliciosos y combativos", razona el gobernador, marcando que éste es el único asunto en el que Suarez no va a hacerle caso a lo que dicen los sondeos.