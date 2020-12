¿Qué gobernadores no estuvieron en la foto con Alberto Fernández?

Para Alberto Fernández, la firma del Consenso Fiscal 2020 con los gobernadores es, sin dudas, un triunfo dentro de un contexto complicado para su gobierno. El hecho de haber convocado a todos los jefes de Estado provinciales y obtener la foto de "unidad" era importante para el Presidente.

Sin embargo, y tal como estaba previsto, uno de los dirigentes más importantes a nivel nacional decidió no asistir al evento ni estampar la firma en el pacto al cual adhirieron el resto de los gobernadores con la Nación.

Se trata de Horario Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien ya había adelantado que no iba a firmar el Consenso Fiscal.

En total fueron 21 de 23 los gobernadores presentes: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).

También asistió Sergio Ziliotto (La Pampa), a pesar de que su provincia no firmó el el Consenso Fiscal 2017 por lo cual no necesitaba estar presente.

Por otra parte, faltó el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, pero en su lugar asistió su vice, Manuel Calvo. Lo mismo sucedió con Santa Cruz, provincia por la cual asistió el vicegobernador Eugenio Salvador Quiroga en lugar de Alicia Kirchner. Tampoco estuvo presente Omar Perotti, quien ayer fue diagnosticado con coronavirus, por lo cual asistió Alejandra Rodenas en su lugar.

En cuanto a los que hoy no estuvieron en la foto, sumados a Rodríguez Larreta, están Alberto Rodríguez Saá (San Luis) quien prefirió no asistir por considerarse persona de riesgo pero envió una carta de apoyo, y Gerardo Morales (Jujuy), quien firmó ayer porque por cuestiones de agenda hoy no podía presentarse.