Coronavirus: volverán las reuniones periódicas por el aumento de casos

El presidente Alberto Fernández junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evaluaron "con preocupación" el aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y acordaron pedir a la población que "extreme los cuidados".



En el encuentro, que se llevó a cabo en la Residencia Presidencial de Olivos y que duró unos 25 minutos, Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta analizaron la curva ascendente de contagios registrada en los últimos días y coincidieron en reforzar el llamado a la población para que "extreme" la prevención, apelando a la "responsabilidad de todos y todas", especialmente de cara a la celebración del Año Nuevo, precisó un comunicado de la Gobernación bonaerense.



Durante la reunión, acordaron además mantener desde la semana próxima encuentros periódicos para ir evaluando la situación sanitaria y los partes diarios de casos de Covid-19.



En las últimas 24 horas, se registraron 11.650 casos en todos el país, de los cuales 4.417 correspondieron a la provincia de Buenos Aires y 996 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cifras que han ido en forma crecientes en los últimos días atrás.



Horas antes, el gobernador bonaerense había reconocido la preocupación por el aumento de casos en declaraciones a Radio Con Vos. "Me parece que ha habido un relajamiento, incluso con la vacuna creo que tuvo el efecto contraproducente. A partir de que anunciamos la llegada de la vacuna, hay algunos que dijeron ´ya pasó´. No es así", expresó Kicillof.



Reconoció estar "preocupado", al igual que "los intendentes de los destinos turísticos, no solo de la Costa, sino también el río, la sierra y el Tigre", lugares que se están reservando para el descanso del verano.

"Ha habido una mutación del turismo. Estamos atentos, viendo, como siempre, lo que contagia más es la mayor movilidad. La única forma hasta que tengamos un volumen de población vacunada es reducir la movilidad", explicó.



Consultado sobre la posibilidad de cerrar la temporada, Kicillof dijo: "Depende de los comportamientos sociales, cumplimientos de los protocolos y los cuidados, la conciencia que tenga cada uno, la responsabilidad con la que nos manejemos".



"Lo vemos en todo Europa, hay toque de queda en un montón de países europeos, para que la gente no salga a la noche. No quiero tirar ningún título. Este crecimiento es hace dos semanas, en medio de las fiestas, no sea cosa que alguien vaya a festejar, tenga coronavirus y no lo sepa, infecte un ser querido y ocurra una desgracia. Advierto de nuevo, hay que seguir cuidándose. Prefiero ser antipático a irresponsable", remarcó".



Kicillof alertó también sobre el hecho de que durante las vacaciones existe el riesgo de que los "portadores" del virus se trasladen de una zona a otra.



"Hay una dinámica de movimiento, no hay un número preciso; hicimos una inversión para tener capacidad por si empieza aumentar la cantidad de contagios", aseguró; y dijo que la situación está siendo observada por el Gobierno.



"Europa está en una segunda ola mucho peor que la primera, con muchísimos muertos, es lo que tenemos que evitar, esperemos tener la mayor cantidad de gente vacunada para otoño, de donde venga, siempre y cuando la apruebe Anmat, que es nuestro organismo", concluyó.

