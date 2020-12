Para Domingo Cavallo, el Gobierno está resignado a un "crecimiento pobre"

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo vaticinó un futuro muy complicado para el país en los próximos años y criticó en duros términos al actual ministro de Economía, Martín Guzmán, asegurando que si el Gobierno cumple las metas que se propuso para 2021 "seguiríamos con una economía estancada" y con una inflación que difícilmente esté por debajo del 50 por ciento anual.

Cavallo disertó este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba vía streaming desde Washington. Al referirse a la actual situación económica y las perspectivas futuras, Cavallo sostuvo que "estamos frente a un panorama muy poco promisorio".

Para Cavallo, el Gobierno está "resignado" a un crecimiento "pobre", asegurando que según las proyecciones del Ministerio de Economía, recién en 2023 se alcanzaría el Producto Bruto Interno per cápita de 2019, que ya estaba afectado por la crisis del final de la gestión de Mauricio Macri.

uD83DuDCCCDESDE CÓRDOBA: Domingo Cavallo: “El Gobierno está resignado a un crecimiento pobre”

uD83DuDC49uD83CuDFFBAnalizó la situación actual del país y auguró q la inflación del año q viene difícilmente sea menor al 50%

uD83DuDC49uD83CuDFFBRecién en 2023 estaríamos alcanzando el nivel de PBI per cápita del 2019, explicó. — Info Finanzas Argy uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@iFinanzARS) December 3, 2020

"Si uno mira las proyecciones que hace el ministro Guzmán en el Presupuesto 2021, recién en 2023 estaríamos alcanzando el nivel de PBI per cápita del 2019. Incluso el consumo estaría por debajo de ese dato", explicó el ex ministro de Economía.

Y completó: "En el mejor de los casos, si se cumplieran las metas que el mismo Gobierno se propone y las cosas marcharan como parecen preverlas por el lado de las cuentas fiscales, para 2021 seguiríamos en una economía estancada. Eso es muy pobre".

Para Cavallo, el Poder Ejecutivo "parece resignado" al problema de la inflación y a "no intentar resolverlo". En ese sentido, para el 2021, "haciendo bien las cuentas, e incluso si el déficit no supera el 4,5% que espera el Gobierno", por el "efecto monetario" para financiarlo "no creo que la inflación pueda ser inferior al 50% anual".

Al respecto, planteó que el "mayor riesgo" que percibe es que se mantenga una "alta inflación". "Sería mucho peor entrar en un fenómeno de estanflación e infinitamente peor, una hiperinflación", señaló. "Si hasta 2023 siguiéramos con una inflación de entre el 30 y 50 por ciento anual, no se van a resolver ninguno de los problemas y la Argentina no va a volver a crecer", auguró Cavallo.

Para Cavallo, en el Gobierno "no hay coherencia" con respecto a los anuncios que hace Guzmán que "van en línea con un ajuste". "No parece como un Gobierno de ideas propias, se debate entre ideas del kirchnerismo con otras de un populismo a destiempo y algunas ideas de libertad económica que seguramente las debe traer Guzmán", explicó.

"Si no se logra estabilidad desde el vamos, cómo se logró con la convertibilidad en los noventa, o por lo menos condiciones de seguridad que posibiliten una estabilidad rápida, es difícil instaurar reformas de fondo", completó Cavallo.