El daño colateral del cierre del área covid del Hospital Universitario

El Hospital Universitario sigue acumulando páginas negras en su larga historia. A lo largo de los años no ha terminado de definirse su uso y durante años fue considerado un "elefante blanco". En abril de este año la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el rector de la UNCuyo Daniel Pizzi firmaron un convenio para que se destinen 27 millones de pesos al hospital con el objetivo de que se atienda a pacientes covid. La sala se abrió en mayo y cerró en diciembre, generando malestar en los médicos que se había tomado e incluso en el resto del sistema sanitario.

Sucede que para poner en marcha la nueva área del Hospital Universitario no solo se necesitaban muebles, camas y equipos. También se salió a buscar un refuerzo del recurso humano. Justamente, ese "insumo" es el más difícil de conseguir en tiempos de pandemia y para hacerlo se tentó a profesionales de otros centros de atención.

"Manotearon médicos de todos lados generando un daño grande a muchos efectores y ahora los dejan a todos sin trabajo. Les ofrecían cosas impagables y ahora cierran", se quejaron desde un efector privado que vio como muchos de sus propios profesionales médicos decidían armar las valijas para formar parte del proyecto que se estaba iniciando en el Hospital Universitario.

La semana pasada cerca de 60 trabajadores salieron a quejarse de la decisión del rectorado de la UNCuyo de cerrar el servicio por la "baja de casos" y recordaron que en todo el mundo se vive una segunda ola.

"Nos toma por sorpresa este cierre después de tanto tiempo que llevó lograr la internación", manifestó a MDZ la semana pasada la delegada del grupo de médicos, Cristina Nafissi.

"Debería tener un presupuesto especial que no llegó, no tenemos explicación y no sabemos donde están esos 27 millones que prometió la Nación", adhirió.

La decisión se comunicó mediante una nota enviada la semana pasada por el rectorado al director del Hospital. "El Comité de Emergencia COVID - 19 de la UNCUYO se dirige a Usted con el objeto de comunicarle que a partir del 31 de diciembre, sala 'Dra. María Victoria Gómez de Erice', suspenderá sus funciones como Área de servicios de internación COVID del nosocomio que Ud. dirige. Esta decisión se fundamenta en la notable baja de casos de las últimas semanas en nuestra provincia, que ha llevado a que prácticamente dicha sala no sea utilizada para los fines que fue inaugurada, en el pasado mes de mayo", explica la nota enviada desde el Rectorado.