Cierran parte del Hospital Universitario "cuando más preparados deberíamos estar"

Personal del Hospital Universitario se encuentra reclamando por el cierre del área de internación que se había dispuesto para hacer frente a la pandemia por coronavirus en la provincia. La medida afectaría a quienes trabajan allí y dejarían de hacerlo "cuando más preparados deberíamos estar".

"Quedan cesantes 60 compañeros que estaban afectados a la atención covid", manifestó a este medio Cristina Nafissi, la delegada del grupo, quien además destacó que la decisión se toma en medio de una crisis mundial y en la víspera de una segunda ola de coronavirus.

"Nos toma por sorpresa este cierre después de tanto tiempo que llevó lograr la internación", reclaman. "Tenemos la infraestructura, las salas de terapia intensiva y el recurso humano", reclaman desde el sector más afectado.

os argumentos que explican la decisión se debe a la falta de fondos. La universidad recibe dinero por parte del ministerio de Educación de la Nación, pero la internación se llevó adelante con fondos propios, a pesar de que "debería tener un presupuesto especial que no llegó, no tenemos explicación y no sabemos donde están esos 27 millones que prometió la Nación".

Lo que sorprende además es el momento en que se toma esta decisión, con la segunda ola de coronavirus amenazando desde Europa y algunos países vecinos. "Cuando más preparados deberíamos estar se toma esta decisión", reclamaron a MDZ. Pero además, no solo la pandemia reclama atención, sino que mientras bajó la demanda covid, aumentó la de internaciones por otras patologías.

Los afectados son estas 60 personas, médicos, enfermeros y personal de limpieza, que ahora "se van a quedar en la calle, siendo que algunos de ellos hasta renunciaron a otros puestos de trabajo pensando en que el proyecto del hospital se iba a sostener en el tiempo".

Ahora este grupo de profesionales se encuentra en asamblea pensando en los próximos pasos a seguir. Pero apuntan a las autoridades de la UNCuyo: "Pedimos que se hagan presente las autoridades que tomaron esta medida y el comité epidemiológico. Los directivos nos dan la espalda un día antes del cierre de la rectoría", denuncian.