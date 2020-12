Felipe Solá le contestó a Cristina Kirchner: "No tengo tiempo para otro trabajo"

Felipe Solá, canciller, le respondió a Cristina Kirchner este martes y continúa la polémica en el Gabinete de Alberto Fernández. La vicepresidenta había criticado a algunos ministros, ya que dijo lo siguiente: “Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo”.

El canciller fue consultado este martes sobre las declaraciones de Cristina y, sin querer evitar el tema, respondió: “No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro. Además, no creo que ningún ministro tenga tiempo”.

Diferenciándose del núcleo duro del kirchnerismo, indicó: "Me siento respaldado por el Presidente, sino fuera así, renunciaría”.

“No me sentí aludido pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la Vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan”, señaló Solá.

Sobre el final, bajó un poco el tono y manifestó: “Cristina dijo que ‘el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares, que se busque otro laburo’. Y estoy totalmente de acuerdo con ella”.

Con respecto al cierre de las fronteras por el aumento de casos en los países limítrofes, expresó: "Se está discutiendo si hay o no cierre de vuelos de otros países europeos que tienen vuelos entre ellos e Inglaterra. Hay una discusión para saber que se hace con los países limítrofes. Es una decisión del Presidente. Aún no está resuelto”.