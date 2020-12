Un senador radical cuestionó con dureza a las autoridades de la UNCuyo

Los padres de los alumnos de quinto año de los colegios de la UNCuyo llevaron a la Legislatura el reclamo para que estos chicos tengan un acto de colación "presencial" y obtuvieron eco: un senador radical hará gestiones ante la casa de altos estudios para que logren el objetivo.

Se reunieron con el senador radical Diego Costarelli para pedir ayuda y que los adolescentes no dejen la etapa del colegio secundario sin tener un momento de reencuentro.

Cerca de 15 padres se hicieron presentes en la Legislatura provincial en representación de los colegios secundarios Martín Zapata, Colegio Universitario Central (CUC), Magisterio, y Liceo Agrícola y Enológico. Presentaron un petitorio formal y un protocolo para que puedan llevarse a cabo dichas celebraciones del cierre de año electivo.

En el escrito presentado a Costarelli, fundamentaron que “la UNCuyo resolvió que los actos de colación en sus colegios de nivel secundario se realizarán únicamente de manera virtual, pese a que los alumnos y sus padres han solicitado que pueda llevarse a cabo de manera presencial".

Los papás se quejan de que las autoridades de la UNCuyo no permitan un acto de colación presencial o alguna actividad parecida, a pesar de que el Gobierno provincial si lo ha permitido.

"Si bien la elección de abanderados y escoltas serán pospuestas, los estudiantes de último año que egresan de cada establecimiento podrán reencontrarse con sus compañeros y cerrar su etapa de forma conjunta”, expresaron.

Y consiguieron que Costarelli se comprometa con la causa: “Empatizo con los padres y con los alumnos que desde hace tiempo se encuentran reclamando por esta situación. Considero que negarles este derecho es un hecho discriminatorio; no solo injusto en cuanto a que los colegios dependientes de la DGE sí tendrán sus colaciones con sus correspondientes protocolos sanitarios, sino porque los estudiantes que asisten a dichos establecimientos tienen promedios académicos impecables, lo cual no es un hecho menor. Su esfuerzo debe ser recompensado”, expresó.

Costarelli se comprometió con los padres de los futuros egresados a concretar para los próximos días una reunión presencial con las autoridades de la UNCUYO y presentarles el petitorio y protocolo que hoy le entregaron con ciento de firmas.

Los padres también elevaron una nota a la directora del Colegio Universitario Central, Cristina Zamorano; el vicedirector Gustavo Ciancio y la directora general de Apoyo Académico Viviana Aranda.

"Imagínense la alegría cuando escucharon el aviso del gobernador permitiendo las colaciones debido a que la situación epidemiológica empieza a mejorar, siéntense un segundo en su banco del CUC, entren en esos corazones, sientan como se encendió una pequeña chispa.... y ahora, con esa chispa encendida, con la esperanza puesta nuevamente ahí, ¿Volvemos a decirles que las condiciones no están dadas? No podemos decirles una vez más NO SE PUEDE, ya lo escucharon demasiado", expresa la nota.

Y agrega: "Es por todo lo que expuesto que les solicitamos formalmente se tomen las medidas pertinentes para que nuestros hijos puedan tener una colación presencial, que se busquen activamente las condiciones y que se les anuncie como será su despedida. El Gobierno Provincial ha establecido en el decreto Nro 1.401 Art. 7 Inc A que autoriza la celebración de actos de colación para quienes finalizan el ciclo lectivo, y creemos que la escuela tiene la infraestructura requerida para llevar a cabo el mismo siguiendo un protocolo, como por ejemplo, el campo deportivo de la Universidad".

También han juntado firmas con la petición en la plataforma change.org, sitio en el que llevan reunidas más de 2.000 firmas para que los colegios de la UNCuyo tengan un acto presencial de colación.