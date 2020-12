Alberto Fernández y Joe Biden: ¿cómo es la relación entre los dos mandatarios?

La relación entre Alberto Fernández y Joe Biden es prometedora. Apenas una conversación telefónica desde que el demócrata ganó las elecciones presidenciales permite esperar un vínculo próspero entre Argentina y Estados Unidos durante los próximos 4 años.



Felipé Solá, el ministro de Relaciones Exteriores, señaló la que quizás sea una de las claves para entender cómo es la relación entre Alberto Fernández y Joe Biden: Argentina fue el primer país de todo el continente americano en reconocer el triunfo electoral del candidato demócrata.

El vínculo aún es incipiente. De hecho, Joe Biden no sólo no asumió su cargo, sino que su victoria todavía no es oficial, dado que falta que el Colegio de Electores exprese sus votos.



No obstante, los primeros indicios se presentan más que favorables. De acuerdo a lo difundido por el canciller, estaba estipulado que la charla entre Alberto Fernández y Joe Biden duraría 10 minutos, y al final la misma se extendió por más de media hora.

Esta tarde mantuve una excelente conversación con el presidente electo de los Estados Unidos, @joebiden, cuyo triunfo significa una gran oportunidad para que ese país se reencuentre con América Latina. Tengo la seguridad de que haremos muchas cosas juntos. pic.twitter.com/npJrd8CDjw — Alberto Fernández (@alferdez) December 1, 2020



¿De qué hablaron Alberto Fernández y Joe Biden?

El diálogo tuvo lugar el pasado lunes 30 de noviembre y sirvió para que ambos presidentes, el electo y el que ya está en funciones, intercambiaran opiniones, puntos de vista y demás.

Más que en Argentina, el eje principal de la conversación estuvo puesto sobre toda la región latinoamericana.

Fernández aprovechó para manifestarle a Biden la preocupación que tiene respecto a las posibles intervenciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) con motivo de la deuda que Argentina tiene con el mismo.

Además, la charla giró en torno a la figura del Papa. El mandatario argentino le dijo a Biden que su intención es que trabajen juntos para mejorar la situación que atraviesa América Latina, y que eso es algo que puede resultar más fácil gracias al vínculo que ambos tienen con Francisco.

Donald Trump: una de las claves para analizar la relación entre Fernández y Biden

Para analizar en profundidad el vínculo entre Alberto Fernández y Joe Biden, también hay que tener en cuenta cuál es la relación que el argentino mantuvo y mantiene con el actual presidente de Estados Unidos: Donald Trump.

Días después de que Fernández ganara las elecciones en octubre de 2019, Trump lo llamó con la excusa de felicitarlo, aunque en realidad el motivo principal era recordarle el problema que tiene Argentina respecto al endeudamiento externo.

Desde entonces, la relación entre ambos ha sido fría y distante. Es sabido que el magnate inmobiliario era afín al expresidente Mauricio Macri. Esto llevó a que entre Trump y Fernández se estableciera un vínculo más estratégico y político que de cercanía genuina.

En línea con esto, luego de que Biden ganara sus elecciones, Fernández declaró que los cuatro años del mandato de Trump no habían sido favorables para América Latina.