El ministro de Salud admitió que están molestos con Pfizer

En una visita a Córdoba en la que se reunió con su homólogo, Diego Cardozo, para delimitar detalles sobre la logística de vacunación en esa provincia, el ministro de Salud Ginés González García admitió que la forma en la que se enteraron de que la vacuna aún no había sido aprobada para aplicársela a personas mayores de 60 años no les había parecido para nada prolija. Por lo tanto, sostuvo que desde el Gobierno se sentían "molestos" con esa situación.

Refiriéndose a las evaluaciones que se habían hecho y a la ley que habían solicitado los laboratorios, García dijo que todos habían quedado "contentos y Pfizer de repente dice que la ley no es suficiente, o sea que hay que hacer otra ley". En este sentido, aclaró que para ellos la sitaución: "Es inaceptable. Y dicen que no son ellos, que es algo de Estados Unidos. Espero que se revea, sobre todo por la enorme actitud del gobierno argentino para con ellos".

Pero además, especificó que desde desde las autoridades "nos sentimos bastante molestos". Por otro lado, aseguro: "La negociación con Pfizer aún no cerró. Fue el primero en hacer ensayos clínicos en Argentina, lo recibió el Presidente, lo estimuló, le dimos el Hospital Militar Central y en realidad pidieron algunas condiciones que no estaban en la legislación".

Por otra parte, el ministro se refirió a las situaciones de los países vecinos y a las medidas restrictivas que están tomando respecto de las aperturas o no de fronteras, el turismo, etc. Al respecto, dijo que por ahora no tienen pensado emitir ninguna medida restrictiva, pero que sin embargo, van a estar atentos a cómo sigue el desarrollo de los contagios.

Consultado, además, sobre las críticas que recibió el Gobierno y la cartera que él encabeza tras los vaivenes de afirmaciones y limitaciones de la vacuna, Ginés dijo no sentirse atacado, ya que los pedidos de juicio político no son más que cosas que tienen que ver "con una necesidad de la política" y negó categóricamente las acusaciones que Alfredo Cornejo le apunto por supuestas coimas en torno a las negociaciones de la vacuna.