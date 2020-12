El peor daño que genera el Gobierno con las vacunas, según Adolfo Rubinstein

El exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, consideró que la sucesión de errores y contradicciones dentro del Gobierno nacional respecto a las negociaciones por las vacunas contra el coronavirus "está produciendo una erosión profunda de la confianza pública", lo cual fomenta "a los grupos antivacunas" y otras expresiones contrarias a esta política sanitaria. Además recordó que la vacuna Sputnik V desarrollada por Rusia "aún no está aprobada" en la Argentina y estimó que una campaña de vacunación no comenzará antes de la segunda quincena de enero.

En declaraciones al programa Una vuelta más, del canal TN, Rubinstein indicó que "las razones de la caída del acuerdo con Pfizer las desconozco, porque es cierto que la ley que sancionó el Congreso claramente garantiza que los litigios por efectos adversos potenciales se van a llevar a cabo en los países de origen de las vacunas", por lo que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, "tendrá que aclarar cuáles son las razones por las que se cayó el acuerdo con Pfizer".

"Lo que está generando todas estas idas y vueltas, esta comedia de errores, información y comunicación, es una una erosión profunda de la confianza pública, en un país que valora muchísimo la vacunación. Esto es dar pasto a los grupos antivacunas", alertó el exfuncionario del gobierno anterior de Mauricio Macri.

En ese sentido, Rubinstein manifestó que "más que precisar fechas y dosis, el Gobierno ha sido imprudente en cómo está haciendo esta operación, por lo que debería ser más prudente".

Respecto a lo que podría suceder con la Sputnik V, Rubinstein prefirió ser cauto aunque recordó que "todavía esa vacuna no está aprobada", y aclaró: "La misión del Ministerio de Salud y la Anmat en Moscú está revisando las líneas de producción, mientras que el resto de las dosis probablemente sean elaboradas en la India, donde van a tener que viajar después. Hasta que la Anmat no emita una disposición de aprobación de emergencia condicional, no se puede empezar a distribuir aunque llegue el avión".

"Salvo que haya una vacunación testimonial, no creo que ocurra hasta entrada la segunda quincena de enero", añadió el profesional de la salud, contrarrestando las versiones oficiales sobre una posible vacunación temprana antes de fin de año.

Haciendo un análisis generalizado sobre los distintos desarrollos de vacunas contra la covid-19, Rubinstein expresó: "No hay ninguna vacuna hasta ahora que haya demostrado ser más efectiva o segura que otra. La diferencia con la Sputnik V es que tanto la de AstraZeneca como la de Pfizer han publicado en revistas científicas muy serias sus ensayos clínicos en fase III, lo que no ha ocurrido con la vacuna rusa. Tampoco los rusos han dado datos demasiados precisos sobre en qué grupos poblacionales su vacuna es tan eficaz como se dice; además no se conoce demasiado la metodología de investigación ni es muy transparente".