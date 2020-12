La trama oculta detrás de la reducción de la custodia de Mauricio Macri

El Gobierno de Alberto Fernández redujo la custodio del expresidente Mauricio Macri y la situación ha generado tensión entre el oficialismo y la oposición en virtud de que el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de los ex mandatarios.

Fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien denunció la situación en su cuenta de Twitter. "Esperaron a que Mauricio Macri se subiera a un avión para quitarle parte de la custodia y encima sancionaron a los efectivos por no entregar un vehículo asignado a su custodia", se quejó Bullrich, y le exigió a Alberto Fernández que "esté a la altura" y que "no haga política barata contra la oposición".

En noviembre la presidenta del PRO ya había alertado sobre la situación al enviarle una carta a la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic. "Parece que la intención es exponerlo a él y a su familia y dejarlos indefensos ante situaciones de inseguridad", se quejó en aquel momento Bullrich.

Macri había acordado con el Gobierno tener asignados 32 efectivos para cuidarlo, una cantidad mucho menor a los más de 90 agentes que llegó a tener Cristina Kirchner. Los 32 efectivos estaban distribuidos en diferentes turnos. Se trataba de una de las dotaciones más pequeñas en la historia reciente de la Argentina.

Sin embargo, con el correr de los meses la dotación comenzó a tener variaciones hasta llegar a las 18 personas actuales, casi un 50% menos del personal inicial que fue asignado al ex presidente.

Desde el entorno de Macri se quejaron de que se está incumpliendo la ley. Se refieren a la resolución 757/2018, que establece que el Estado Nacional tiene la obligación de velar de manera permanente por la seguridad de los ex presidentes. Se trata de una de las funciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, responsable de la adecuación del Servicio de Protección y Custodia, cuya coordinación y funcionamiento se llevan adelante por intermedio de la Policía Federal.

La reducción de los efectivos fue concretada en forma gradual. La Policía Federal solicitó el pase de 14 de los efectivos que formaban parte de la custodia. La situación se agravó por el estado en que se encontraban los vehículos destinados a la custodia de Macri, e inclusive por su cantidad.

Según consigna Infobae, inicialmente se destinó para cuidar a Macri una dotación de siete vehículos, aunque en ese momento sólo se disponía de tres: dos Toyota SW4 blindados para el traslado del ex presidente, un Toyota Corolla entregado a la custodia del Ministerio de Seguridad y un Ford Focus como automóvil de apoyo, mientras que quedaron fuera de servicio un Ford Focus, una Ford Ranger y una moto Yamaha.

El último episodio se registró hace 48 horas: mientras Macri se subió a un avión, la Policía Federal Argentina amenazó a su custodia que quedaba en tierra con iniciarle un sumario administrativo y la obligó a devolver la única camioneta blindada con la que contaba el ex presidente. A cambio, ofrecieron un Ford Mondeo 2014 del cual no se conoce la calidad del blindado y que se convertiría desde ahora en el único vehículo del ex mandatario porque a los demás ya se los quitaron.

Además de los imprevistos cambios en la custodia y en los vehículos, el ex presidente y su familia han sufrido episodios sospechosos. Su auto con custodia fue perseguido por extraños a la salida de su domicilio y un explosivo detonó a metros de su casa en la localidad bonaerense de Acasusso, episodios sobre los cuales existen investigaciones judiciales en marcha.

"Visto esto, en lugar de reforzar la custodia, como sucede en las democracias consolidadas en donde la seguridad de un ex presidente es cuestión de Estado, recibimos mensajes en sentido contrario", se quejó un colaborador de Macri.