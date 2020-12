La explicación de Las Heras por problemas para renovar el carnet

En las últimas semanas se multiplicaron los reclamos por la imposibilidad de conseguir turnos para renovar el carnet de conducir. Ocurrió en varios municipios y Las Heras no fue la excepción. Desde la Municipalidad reconocieron que muchos ciudadanos intentaron acceder a turnos en las últimas semanas preocupados porque dejaba de regir la prórroga para circular con el carnet vencido. Si bien el gobierno provincial decidió prorrogar hasta el 30 de junio del 2021 la posibilidad de circular con licencias que expiraron en marzo del 2020, desde el municipio piden no dejarse estar hasta último momento.

Entre marzo y diciembre vencieron las licencias de 2800 lasherinos. Pese a que las oficinas para la renovación de las mismas abrieron hace meses, la posibilidad de circular con el carnet vencido hizo que muchos postergaran la renovación. "Se formó un cuello de botella porque muchos dejaron para diciembre la renovación", explicaron desde la comuna que conduce Daniel Orozco.

El intendente Daniel Orozco.

Por ese motivo, a esta altura del año ya no hay turnos disponibles hasta el 31 de enero. Por ese motivo, desde Las Heras piden que los ciudadanos no se dejen estar y traten de renovar sus carnet antes del 30 de junio, día en que vence el decreto que establece que "no se labrarán actas de infracción respecto de las licencias de conducir cuyo vencimiento haya operado desde el 1 de marzo de 2020".

Los turnos solo se pueden sacar de forma online, donde se le da la posibilidad a los interesados en pagar los aranceles de forma virtual.

Según remarcan el servicio está trabajando a un rito similar al de antes de la pandemia, emitiendo unas 100 licencias diarias. Antes de las restricciones sanitarias aseguran que se entregaban 120 licencias por día.