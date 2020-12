Importante nombramiento en la Justicia en el cargo que ocupaba Day

Este viernes se oficializó en el cargo de Coordinadora General del Ministerio Público Fiscal a Andrea Chaves. "Estaba ocupando ese lugar desde hace meses y hoy la efectivizamos", explicó el procurador General de la Corte, Alejandro Gullé. Se trata del puesto que ocupaba Teresa Day antes de ser nombrada como jueza de la Suprema Corte.

Suarez eligió a Day como jueza de la Suprema Corte.

Si bien la designación de Day aún es cuestionada judicialmente, Gullé explicó que tenía la necesidad de nombrar un remplazo antes de que terminara el año para no perder la partida. "En estos meses demostró una alta capacidad", remarcó el procurador y subrayó que se trata de una persona que desde hace tiempo trabajaba en el ministerio y que incluso su nombre se lo había sugerido la propia Teresa Day.

Chaves es abogada y tiene un perfil sencillo y expeditivo, lo cual terminó de convencer al procurador a la hora de nombrarla. Es hija de Mabel Graciela Ceresoli, quien fuese directora de despacho de Alfredo Cornejo y luego se desempeñara como secretaria Legal y Técnica tras la salida de Ricardo Canet, nombrado Asesor de Gobierno. Hoy en día Ceresoli se desempeña como secretaria del Consejo de la Magistratura.

La designación de Chaves sorprendió no por el nombre sino por el momento. Sucede que Gullé había expresado su voluntad de esperar hasta que quedara firme la designación de Day en la Corte y recién allí ocupar la vacante. Sin embargo, aún no se ha aclarado si Day cumple o no los requisitos constitucionales para llegar al máximo tribunal y Gullé avanzó de todos modos.

"No podía seguir esperando porque se acaba el año y necesitaba nombrar la nueva Coordinadora. Pensé que a esta altura ya iba a estar resuelto el tema pero evidentemente viene para largo", justificó.

El caso Day

Teresa Day se desempeñó durante años como Coordinadora General del Ministerio Público. A lo largo de 20 años hizo carrera en el Poder Judicial donde ocupó distintos cargos hasta que este año Rodolfo Suarez la postuló como candidata para jueza de la Suprema Corte.

Su pliego pasó el filtro del Senado y se le tomó juramento, pero hubo una serie de presentaciones judiciales que cuestionaban si efectivamente cumplía los requisitos constitucionales para llegar a la Corte. La propia Corte tomó la acción declarativa de certeza y el juez Omar Palermo convocó a la Corte en pleno para resolver cómo debe interpretarse ese artículo de la Constitución.

Pese a los cuestionamientos, Day ya ejerce como jueza.

En concreto, deben contestar "cómo y con qué alcances debe interpretarse el inciso 3 del artículo 152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige para ser miembro de la Suprema Corte ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión". Si bien Day es abogada desde hace más de 20 años, se ha puesto en dudas el ejercicio de la profesión en los cargos que ocupó dentro del Poder Judicial.

En los próximos días la Corte debería expedirse al respecto aclarando qué es lo que pide la Constitución e indirectamente si Day cumple o no ese requisito.

Quién es Andrea Chaves

Desde el Ministerio Público enviaron un comunicado en el que informan que Chávez fue secretaria de la Coordinación entre el año 2016 y el 2020. Antes de eso, en el año 2015, se desempeñó como auxiliar administrativa en la Oficina Fiscal 4 y en 2019 aprobó un examen para desempeñarse como ayudante fiscal.

Se recibió como abogada en la Universidad Champagnat y cursa una diplomatura en Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia.