"Pensá bien": la fuerte carta del hijo de un diputado que votará contra la IVE

En diálogo con MDZ Radio el diputado nacional Eduardo Valdés confirmó que votará en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y aclaró que la decisión le pesa porque se considera un "frentetodista al palo". Sin embargo, su hijo ha escrito una carta abierta con la intención de convencerlo para que cambie su voto esta tarde en la Cámara de Diputados.

Juan Manuel Valdés es legislador en la Ciudad de Buenos Aires y presionó abiertamente a su padre para que "piense bien su voto". "Te pido que pienses bien pienses bien el voto que vas a emitir. Votando a favor vas a permitir que esto deje de ser tabú y la sociedad sea un poco más justa mientras vos mantenés en pie todas tus convicciones. Pensá en lo que te diría esa hija que siempre me dijiste que querías tener. O en tus posibles nietas. Ellas te pedirían que así lo hagas", expresa la carta que publicó en las redes sociales.

"Mi voto no es religioso. Mi voto es biológico en todo caso. Yo no creo que el que no piense como yo debe ser penado. Pero si creo que cuando hay embrión hay vida", manifestó el martes Eduardo Valdés en MDZ Radio y reconoció que su familia le pide que vote a favor del proyecto.

"Acabo de ratificar mi voluntad. He buscado ver si hay teorías nuevas sobre la vida y el embrión, tanto que recién termino de escuchar a un doctor en biología pero no me ha convencido y voy a votar como le digo. Me duele, porque yo soy 'frentetodista' al palo y no me gusta votar dividido", agregó.

"Si fuese por mi no iría a votar, porque no me gusta votar dividido. Pero hay que cumplir con el deber", manifestó antes de conocer la nota publicada por su hijo. ¿Habrá cambiado de parecer?