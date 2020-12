A un día de la votación, un diputado K se pintó de celeste

La cuenta regresiva está en marcha para el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados. Hasta último momento, el diputado del kirchnerismo Eduardo Valdés estuvo analizando cómo votaría pero este martes confirmó que está en contra del proyecto porque no ha podido cambiar de parecer respecto a que "cuando hay embrión hay vida". "Me duele votar así, porque soy 'frentetodista al palo'", subrayó.

Entrevistado por MDZ Radio el legislador aclaró que su voto no tiene nada que ver con su cercanía con el Vaticano, donde supo ser embajador. Mi voto no es religioso. Mi voto es biológico en todo caso. Yo no creo que el que no piense como yo debe ser penado. Pero si creo que cuando hay embrión hay vida", sostuvo y dijo que ha tenido un largo proceso interno de maduración de la decisión que tomó.

Eduardo Valdés junto al Papa Francisco.

"Mis hijos y mi mujer votarían la ley. Tengo amigos que quiero profundamente y me han hablado que están de acuerdo con la ley", explicó Valdés y dijo que trató de "deconstruirse".

"Acabo de ratificar mi voluntad. He buscado ver si hay teorías nuevas sobre la vida y el embrión, tanto que recién termino de escuchar a un doctor en biología pero no me ha convencido y voy a votar como le digo", confirmó en el programa Sonría lo estamos filmando.

"Me duele, porque yo soy 'frentetodista' al palo y no me gusta votar dividido. La vida me enseñó que en la unidad está la fortaleza. Me duele ver que cada uno vota una cosa distinta", adhirió el diputado del Frente de Todos.

Por último, dijo que le gustaría evitar la obligación de ir a votar pero que tiene que cumplir con su deber. "Si fuese por mi no iría a votar, porque no me gusta votar dividido. Pero hay que cumplir con el deber", concluyó.

Escuchá la entrevista completa.