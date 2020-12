El pedido de una influyente figura para "que sea ley"

El Congreso debate la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y hay mucha expectativa. Casi todos los legisladores de Mendoza tienen su voto definido, pero algunos lo tienen en duda. Las redes sociales se transformaron en un canal de manifestación de apoyo y rechazo al proyecto. Y en Mendoza hubo un pedido de parte de una influyente figura.

La comunicadora Lucía Panocchia se expresó en las redes sociales para pedir "que sea ley" la legalización del aborto. Se trata de la esposa del ex gobernador Alfredo Cornejo y reconocida por tener posiciones convincentes con temas delicados. Justamente quien es su pareja deberá votar en la Cámara de Diputados sobre el proyecto.

Panocchia no tiene actividades públicas. Sí tuvo un importante desempeño respaldando el trabajo del banco de leche materna cuando Cornejo era gobernador y también visibilizando la tarea de las mujeres en áreas rurales. En su mensaje, posteado en las redes, menciona la frase con la que se identifican quienes respaldan el proyecto. "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir"

En temas políticos duros también ha tomado posición, como ocurrió con la defensa de la ley 7722.