"Si te viera tu padre": un histórico denigró a Ricardo Alfonsín

Además del kirchnerismo, entre los críticos de la marcha del 8N apareció el hijo del expresidente Raúl Alfonsín. En Twitter, Ricardo Alfonsín aseguró que el motivo por el que miles de argentinos salieron a manifestarse en la calle es porque son los que "perdieron las elecciones". Ante ese comentario, el senador provincial mendocino e histórico referente de la UCR en la provincia, Juan Carlos Jaliff, no pudo contenerse y salió a contestarle con dureza a "Ricardito".

"Vos de eso sabes mucho, digo: de "perder elecciones". Nunca ganaste. Si te viera tu padre cuestionar a los que ejercen un derecho constitucional", sentenció Jaliff citando el mensaje que Ricardo Alfonsín había compartido en las redes.

Vos de eso sabes mucho, digo: de "perder elecciones". Nunca ganaste. Si te viera tu padre cuestionar a los que ejercen un derecho constitucional. https://t.co/ERQyzJA78I — Juan Carlos Jaliff (@JCJaliff) November 8, 2020

Y el excandidato a presidente de la UCR no se quedó callado y redobló la apuesta. "Me extraña tu respuesta. No es propia de un radical. Creo que ni siquiera entendiste bien su sentido", respondió y le mandó "un abrazo" al exvicegobernador mendocino.

Me extraña tu respuesta. No es propia de un radical. Creo que ni siquiera entendiste bien su sentido. Un abzo. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) November 8, 2020

La pelea virtual no pasó desapercibida y otros dirigentes políticos mendocinos se sumaron. Como el diputado provincial Adrián Reche que respaldó a Jaliff. "Tus palabras Juan Carlos Jaliff me grafican la imagen de: '¡nene anda con tu mamá, no molestes!'"