En detalle: quiénes podrán volver a las clases presenciales en Mendoza

De forma gradual, vuelve la actividad a las escuelas de Mendoza. El gobernador Rodolfo Suarez informó este lunes que podrán volver a las aulas los alumnos con trayectorias débiles que quieran hacerlo y los alumnos de último año de escuelas técnicas. Además, dijo que permitirán que alumnos del último año puedan ver a sus compañeros y autorizarán las colaciones de grado".

El jefe del Ejecutivo y el director General de Escuelas, José Thomas, explicaron cómo será este primer paso para el retorno a las aulas. "Es una prueba piloto con aquellos chicos con trayectorias débiles y se hará en conjunto con los municipios y en espacios abiertos", explicó Suarez.

"Queremos poner algo de presencialidad a las trayectorias más débiles. Los chicos con esas trayectorias y que necesiten la presencialidad vamos a trabajar con municipios y centros municipales y sus docentes para avanzar en esto", agregó Thomas en ese sentido.

"La idea es apoyarlos en esta etapa para que no queden atrasados para comenzar el ciclo lectivo del año que viene", manifestó el mandatario provincial. Al respecto, José Thomas aclaró que esto no significa que vuelvan las clases presenciales, sino que se ha dispuesto esta posibilidad para casos puntuales y de forma voluntaria. Incluso, para evitar chispazos con el gremio docente, también remarcó que los docentes podrán decidir si quieren ir a las escuelas o no.

"No es vuelta a clases. Es voluntario para los que quieran", aclararon.

Ese no fue el único anuncio respecto a educación. Suarez también informó que se permitirá que los alumnos de las escuelas técnicas puedan hacer sus prácticas profesionales en oficios. Es decir, capacitaciones en el uso de herramientas en los talleres. "Mañana van a arrancar el sexto año de escuelas técnicas con prácticas profesionalizantes", manifestó Thomas en ese sentido.

Pero además de ello, el gobernador también dijo que permitirán las colaciones para que los jóvenes puedan compartir ese momento con los compañeros de toda la vida y sus padres. "Se va a permitir que los jóvenes de 5 ° año que terminan y que han sido compañeros desde hace años hagan las colaciones de grado. Para que se encuentren y terminen una etapa muy importante de sus vidas", adhirió para que "la finalización no sea por mail o whatsapp".

De todas maneras, aclaró que esos actos serán regidos por estrictos protocolos que están siendo elaborados con ese fin.