Kate Cain: la experta que demostró que leer no siempre es comprender

La investigadora inglesa, que será una de las disertantes del IV Congreso Internacional de Alfabetización de Wumbox, viene mostrando con evidencia que leer palabras no significa necesariamente comprender. Sus investigaciones están cambiando la forma de enseñar en las aulas.

Ver a un niño aprender a leer es muy curioso Uno se emociona cuando observa al niño pronunciar, prolongar el sonido de las letras que ven sobre la hoja de papel y juntarlos hasta que se forma una palabra y ellos se dan cuenta de eso como si fuera un milagro. Este logro de descifrar palabras suele alcanzar para que un padre, madre o docente con orgullo afirmen “Sí, ¡Pepito ya sabe leer!”. Sin embargo, ¿se puede afirmar que “comprende” lo que está leyendo? Kate Cain es psicóloga especialista en desarrollo del lenguaje y comprensión lectora. Cuándo y cómo se produce la comprensión es su ámbito de investigación en la Universidad de Lancaster. Largamente citada (tiene más de 27.000 citas en la literatura académica Google Scholar), Cain lleva décadas investigando qué habilidades cognitivas y lingüísticas permiten que una persona no solo lea, sino que construya sentido a partir de lo que lee. Sus conclusiones desafían algunas de las ideas más arraigadas en la enseñanza de la lectura.

TIXI1 Kate Cain, experta en educación. Archivo. Leer es mucho más que decodificar Uno de los aportes centrales de Cain es haber demostrado, con rigor empírico, que la comprensión lectora no es una consecuencia automática de saber leer palabras. La comprensión requiere que el lector aporte algo al texto: conocimiento previo, lenguaje oral desarrollado, estrategias de lectura conscientes. En otras palabras: un estudiante puede ser un buen lector en voz alta, pero no tener idea de qué trató el párrafo que acaba de pronunciar. A través de sus investigaciones identificó ciertas habilidades que están relacionadas a la comprensión. La capacidad de generar inferencias, el conocimiento y uso de estrategias de lectura, y la capacidad de construir narrativas coherentes e integradas. Éstas, son operaciones cognitivas de orden superior necesarias para comprender un texto. Cuando dichas habilidades no están suficientemente desarrolladas, la comprensión puede verse afectada. Y lo más interesante que destaca es que estas habilidades requieren entrenamiento, tienen que ser enseñadas. Esto tiene implicancias pedagógicas directas sobre la forma de enseñar a leer, ya que señala la necesidad de incorporar la enseñanza explícita de estrategias de comprensión lectora, así como se enseña a reconocer las letras y decodificarlas.

Sus líneas de investigación más recientes En los últimos años, Cain amplió su mirada hacia problemáticas contemporáneas como las diferencias que hay entre la lectura en papel y en formato digital, así como el impacto de los suplementos de lectura digital en el aprendizaje. Otra de sus líneas de investigación reciente, que ha generado gran repercusión entre los especialistas, gira en torno a cómo el conocimiento de la estructura interna de las palabras -esto es los prefijos, las raíces- inciden en la capacidad de comprender un texto. Este conocimiento, llamado conciencia morfológica, juega un papel crucial en el procesamiento textual.

TIXI3 Uno de los aportes centrales de Cain es haber demostrado, con rigor empírico, que la comprensión lectora no es una consecuencia automática de saber leer palabras. Archivo. Su trabajo tiene una fuerte relevancia educativa, ya que ha contribuido a desarrollar intervenciones para mejorar el lenguaje y la comprensión, implementar actividades explícitas de inferencia en el aula y detectar tempranamente a niños con riesgo de dificultades lectoras, favoreciendo apoyos preventivos y evitando futuros retrasos en lectura y escritura.