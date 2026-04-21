El humanismo educativo solidario del papa Francisco

En un escenario internacional dominado por la tecnocracia y una competitividad que a menudo olvida al ser humano, el papa Francisco ha consolidado una propuesta que busca sacudir los cimientos de las aulas: el Pacto Educativo Global . Esta iniciativa no es un simple documento, sino un llamado urgente a las naciones para detener lo que él define como una "catástrofe educativa".

Para la Argentina, tierra natal de Francisco , este mensaje adquiere una relevancia particular. En un país que debate constantemente su sistema de enseñanza, su visión propone una salida que no pasa por la mera actualización de contenidos, sino por una transformación del vínculo humano.

Francisco parte de una premisa cruda: el pacto educativo se ha quebrado. Aquella alianza natural entre la familia, la escuela y el Estado —que en el siglo XX funcionó como motor de ascenso social y estabilidad— hoy se encuentra atomizada. Según el Papa , nos enfrentamos a una "cultura del descarte" donde quien no produce o no se adapta al ritmo del mercado queda fuera del sistema. "No podemos cambiar el mundo si no cambiamos la educación ", sostenía Francisco . "Debemos tener el valor de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad". Esta visión crítica la educación entendida exclusivamente como una herramienta de éxito individualista. En su lugar, propone el concepto de "humanismo educativo solidario", donde el conocimiento no sirve para dominar al otro, sino para comprenderlo y colaborar. De ahí, propone educar en el triple lenguaje, de la mente, el corazón y las manos.

El Papa ha delineado siete compromisos fundamentales que actúan como una brújula para las instituciones educativas actuales. Entre los más destacados se encuentran:

La persona como centro: lo que implica rechazar la "estandarización" de los alumnos para valorar la originalidad y dignidad de cada uno.

Escuchar a las nuevas generaciones: Francisco insistía en que los jóvenes no son solo el futuro, sino el presente, y que los adultos deben aprender de su capacidad de asombro y reclamo de justicia.

insistía en que los jóvenes no son solo el futuro, sino el presente, y que los adultos deben aprender de su capacidad de asombro y reclamo de justicia. La familia como primer eslabón: reivindicar el rol de los padres en la formación, evitando que la escuela se convierta en una "guardería" de saberes técnicos.

Cuidado de la casa común: en línea con su encíclica Laudato si’, la educación debe fomentar una ecología integral que proteja el medio ambiente.

El desafío de la "Aldea educativa"

El Pontífice recuperaba un antiguo proverbio africano para su mensaje: "Para educar a un niño se necesita a la aldea entera". Con esto, interpela a la sociedad argentina —y al mundo— a dejar de culpar exclusivamente a los docentes por los fracasos del sistema. La "aldea" incluye a políticos, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos de a pie.

francisco1 Francisco insistía en que los jóvenes no son solo el futuro, sino el presente. Archivo.

La huella en Argentina: hacia una pedagogía de la realidad

En nuestro país, el pensamiento de Francisco resuena con una fuerza histórica. Su experiencia como educador en las aulas le ha permitido hablar un lenguaje que el docente argentino reconoce como propio. Su propuesta se aleja de las abstracciones para abrazar lo que él llama la "pedagogía de la realidad" que supone armonizar la cabeza, el corazón y las manos; pasar de la "cultura del descarte" a la "cultura del encuentro"; priorizar las periferias (geográficas y existenciales) y humanizar lo digital para que no reemplace el vínculo personal. El aporte de Francisco en este punto es vital: él propone que la escuela sea el lugar donde la brecha social se cierre a través del diálogo y no donde se profundice a través de la segregación.

La escuela como laboratorio de paz

Para el papa Francisco, el aula debe ser un refugio contra la violencia y la polarización. En reiteradas ocasiones ha manifestado que la escuela debe enseñar a "gestionar los conflictos" sin negarlos, pero sin permitir que destruyan el vínculo social. "Educar no es solo transmitir conceptos; esto lo puede hacer una computadora. Educar es la pasión compartida por la verdad, por la belleza y por el bien", expresó en uno de sus discursos más citados sobre la formación docente.

papa1 En nuestro país, el pensamiento de Francisco resuena con una fuerza histórica. Archivo.

Un legado en movimiento

A medida que avanzamos en esta década, el legado educativo de Francisco se consolida como una alternativa humanista frente a un mundo cada vez más automatizado. En Argentina, su llamado a reconstruir el pacto educativo invita a todos los sectores a sentarse a la misma mesa. El éxito de su propuesta no se medirá en estadísticas de exámenes internacionales, sino en la capacidad de las sociedades para formar seres humanos más compasivos, críticos y comprometidos con el bien común. Como él mismo solía despedirse de los estudiantes: "¡Hagan lío, pero un lío que organice, un lío que nazca del corazón!".

Es hora de poner en práctica todo su magisterio educativo, para que no sea solo el recuerdo de su primer aniversario.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.