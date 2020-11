La advertencia de una alta funcionaria sobre la cuarentena

Si bien es un hecho que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará de la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio a la de distanciamiento, algo que también solicitó el gobernador Rodolfo Suarez para Mendoza y se definirá hoy, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, advirtió que "no es un fin de la cuarentena".

El cambio de etapa se concretará el lunes para el AMBA y probablemente para otras provincias del país, ya que al igual que Mendoza, por ejemplo Córdoba también pidió retornar al distanciamiento.

En ese contexto, y en declaraciones a El Destape Radio, García dijo: "Pasamos a la etapa de distanciamiento y no de aislamiento, pero no hay fin de la cuarentena. Algunos medios hablaron de fin de la cuarentena y no es así".





En ese marco, sostuvo que "en esta nueva etapa, no van a cambiar tanto las cosas" pero adelantó que, "en lo educativo, los distritos bonaerenses que estén en fase 4 y 5 van a poder tomar la decisión de revincular a chicos en los últimos años del secundario".



En tanto, García advirtió que el Ministerio de Salud trabaja en el rastreo para "detectar casos asintomáticos y sus contactos estrechos" y señaló que "ya no se trata de aplanar la curva sino de terminar con ésta".