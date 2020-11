Distanciamiento: Fernández no consultó a los Gobernadores y esperan definiciones

El Gobierno de Mendoza pidió ayer formalmente que la provincia vuelva al Distanciamiento Social, pero luego el contexto cambió: Alberto Fernández analiza que todo el país cambie, salvo algunos puntos particulares. La definición se demora ysería comunicada esta tarde. Pero esperan que al menos haya alguna flexibilización.

Antes, Alberto Fernández volvió a reunirse con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Fue una reunión exprés. Es que en esos dos distritos estaría el cambio más brusco, pues pasarían al Distanciamiento Social por primera vez desde que comenzó la pandemia en marzo de este año.

Lo curioso es que hasta ahora los gobernadores del resto de la provincia no han sido convocados. Al menos a Mendoza no ha llegado ninguna comunicación a Rodolfo Suarez para que se sume al panel de decisiones. "Creo que se han dado cuenta que no tiene sentido", explicaron resignados en Casa de Gobierno. Es que en los últimos meses se repitieron los encuentros virtuales y muchos de ellos pasaron a ser improductivos. Además, creen desde Mendoza, las posturas de cada uno no han cambiado y los datos ya están expuestos.

Los datos

Tras el amesetamiento de los casos de coronavirus generó expectativa para flexibilizar algunas restricciones. Uno de los datos salientes es que el factor R bajó de 1, según el informe que envió el Gobierno a la nación. “La curva de contagio se encuentra amesetada y en franco retroceso en cuanto a los porcentajes de positividad, la baja tasa de letalidad (1,62%) y la tasa de duplicación que a la fecha se encuentra en más de 60 (sesenta) días”. Indicó en el pedido que “el índice Rt a la fecha es de 0.77 y la tasa de ocupación de camas UTI es de aproximadamente 80% (ochenta por ciento) y la de camas de sala, inferior al 65% (sesenta y cinco por ciento)”, dice el informe oficial.

O, en realidad, para regular algo que comenzó a ocurrir de hecho: hay mayor circulación y una "clandestinidad aceptada" en muchas actividades.

El cambio a Distanciamiento implicaría que el manejo de la estrategia para enfrentar la pandemia volvería a depender del gobernador Rodolfo Suarez. El "plan B" del Gobierno provincial es lograr mayor flexibilidad vía autorizaciones particulares. Por eso también volvieron a solicitar que se autoricen las reuniones familiares, el turf, los centros culturales y salas de arte, jardines maternales, salas de juego y casinos, Fútbol 5, escuelas de verano y natatorios en clubes.

Mendoza estuvo en Distanciamiento hasta que comenzó el pico de contagios. Alberto Fernández dispuso que la provincia vuelva a Aislamiento a pesar de la negativa de Suarez.