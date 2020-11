Fernández Sagasti consiguió beneficios para trabajadores de la viña

El Senado Nacional aprobó hoy tres proyectos que favorecen laboralmente a trabajadores y contratistas de viña, una población calculada en cerca de 30.000 personas.

Por un lado, la sanción en el Senado prevé un régimen previsional especial para obreros/as y empleados/as de Viñas y para contratistas de Viñas para que puedan hacer su retiro jubilatorio a los 57 años.

Estipula también que si el trabajador hubiera desarrollado de manera alternada tareas propias de la actividad vitivinícola y otras, se efectúe un prorrateo en función de los límites de edad y servicios requeridos para cada actividad.

“Lo que hacemos es equiparar los beneficios de los trabajadores agrarios a los contratistas y trabajadores de viña. Porque también trabajan en zonas áridas, de sol a sol, en todas las condiciones climáticas, durante todo el año, entonces no hay fundamento justo que los excluya de los derechos laborales de acceder a una jubilación anticipada igual que cualquier trabajador agrario”, explicó la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, impulsora de los proyectos.

Por otra parte, se establece que la remuneración mínima por hectárea y por año definida por la comisión paritaria se abonará distribuyendo el importe en 12 pagos (no en 10, como es actualmente), con sus correspondientes aportes previsionales y beneficios.

“Hay dos meses en el año –marzo y abril- que el contratista de viña no recibe mensualidad, no se le hacen aportes jubilatorios y carece de obra social”, detalló la senadora.

La legisladora explicó que el 15 por ciento de lo que perciben de la cosecha era entendido como sostén para el período sin ingresos. Sin embargo “la realidad de lo que pasa en la industria vitivinícola –y en varias relacionadas- es que los productos perecederos son entregados a los elaboradores sin precio, y sin posibilidad de negociar las condiciones del pago” remató.