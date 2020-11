El Gobierno Nacional definió si será o no obligatoria la vacuna rusa

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, advirtió hoy que "el Gobierno no tiene ninguna intención de obligar a nadie a que se vacune", sino que apuntará a "la persuasión y el convencimiento" porque "mientras más gente vacunada haya, menos circulación habrá" del coronavirus.



En declaraciones a periodistas acreditados de Casa Rosada, el ministro sostuvo que tanto la vacuna que se produce en Rusia "como todas las otras, deben pasar todas las pruebas que tienen que pasar".



"Las vacunas, en cualquier lugar del mundo, tienen que estar habilitadas para luego ser aplicadas, nada más y nada menos, que en la sociedad", completó.

Con gobernadores y gobernadoras lanzamos IMPULSA, el programa de transformación digital del sistema sanitario.



González García aludió a la voluntad del Gobierno nacional de adquirir millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a Rusia, en el caso de de que supere todas las etapas de prueba necesarias, e hizo comentarios sobre cómo planean las autoridades sanitarias inmunizar a la población.



El titular de la cartera de Salud confirmó, además, que esta vacuna no será incluida en el calendario de vacunación porque la Ley de Vacunas dice que para ello "debe ser obligatoria".



Por eso, dijo, su implementación será a través de una resolución ministerial para evitar que sea "motivo de confrontaciones, disputas, discusiones y que aparezcan los antivacunas".



"No es obligatoria pero es necesaria. Creemos que la gente debe ser persuadida y convencida, como la mayoría que está esperando la vacuna. No vamos a hacer de esto un combate", sostuvo González García, tras participar del lanzamiento de un programa para impulsar la digitalización de todo el sistema sanitario a nivel nacional.



En ese sentido, cuestionó que en el país haya "grieta con todo" y que además de "convencer y hablar", primero se debe "cumplir con todos los mecanismos que tiene cumplir una vacuna" para su distribución en la población.



"La cantidad de cosas que tiene que cumplir para demostrar, no sólo que no hace daño sino que es efectiva, son muy altas. Acá y en todo el mundo", resaltó.



A modo de ejemplo, evocó que incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba "desesperado por tener una vacuna antes de las elecciones", algo que no sucedió.



"Una cosas así no depende de la voluntad de un individuo", asumió González García.



"Esto es un trámite que tiene que tener mucha información, mucha casuística, muchos análisis, de manera tal que no es un trámite simple sino ya estarían varias de ellas aprobadas. Ninguna está aprobada, justamente porque todavía está haciéndose, pero no llegaron todavía a culminar”, dijo.



Sobre la continuidad de las medidas sanitarias, evitó dar precisiones y señaló que "eso lo definirá el Presidente, como ha sido siempre".



El lunes próximo vence la última prórroga dispuesta para la continuidad del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia por coronavirus, mientras se esperan las nuevas medidas que dispondrá el Gobierno nacional.

Fuente: Télam