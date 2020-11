Rodríguez Larreta: "La grieta solo sirve para ganar una elección"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal llamaron hoy a buscar "puntos de encuentro" desde "valores comunes" para mejorar la "calidad" de la democracia.



Ambos dirigentes participaron junto a otros referentes de la oposición de un encuentro en el Movimiento Integración y Desarrollo (MID) en homenaje al cofundador de ese partido, Rogelio Frigerio.



Rodríguez Larreta y Vidal se mostraron junto al ex ministro del Interior del macrismo Rogelio Frigerio -nieto del homenajeado-; el senador radical Martín Lousteau; la jefa del GEN, Margarita Stolbizer; el economista Ricardo López Murphy y el neurocirujano Facundo Manes para celebrar el "Día del Amigo Desarrollista", en referencia al natalicio del abuelo del exfuncionario de Cambiemos.





El encuentro se llevó a cabo en la sede del MID, desde donde se transmitió vía streaming, y asistieron todos los dirigentes con excepción de Vidal, que se comunicó por videollamada.



En su mensaje, Rodríguez Larreta planteó que "la grieta puede alcanzar para ganar una elección, pero de ninguna manera alcanza para sostener una visión de largo plazo", por lo que propuso el "desafío" de "terminar con las divisiones que vienen desde unitarios y federales".



Al convocar a establecer un "plan de desarrollo a largo plazo" que brinde "previsibilidad a las inversiones", el mandatario porteño apuntó que "los presidentes en las últimas décadas han sido más fundadores que presidentes, porque queremos empezar desde cero".



"Tenemos que poner un ladrillo arriba del otro, y eso depende de un acuerdo y consenso a largo plazo; Argentina tiene que generar un sendero de crecimiento del 3 por ciento durante 30 años", remarcó Rodríguez Larreta.



Por su parte, Vidal abogó por "encontrar puntos de coincidencia" desde "valores comunes", en un momento del país en que, dijo, "hay tanta división y confrontación, y cuesta tanto encontrarnos".



Tras destacar la visión desarrollista según la cual "no había programa económico posible sin defensa de las instituciones", la exmandataria bonaerense convocó también a la "unidad y acción" de la oposición.



En la misma línea, Frigerio puso en valor la construcción política con la "vocación y la energía" puestas en "ver en qué estamos de acuerdo", por lo que subrayó que "la necesaria búsqueda de consensos hoy está más vigente que nunca".



A su turno, y en su ponderación de la gestión del presidente desarrollista Arturo Frondizi (1958-1962), Stolbizer señaló que "se debería estar discutiendo qué calidad de democracia e instituciones queremos", al advertir que "el debate político de hoy es pobre".



"Lo valioso del discurso de los estadistas es que no usan la chicana", dijo la referente del GEN y añadió: "No escuchamos nunca en lo discursos de ellos la descalificación del otro para fijar postura".



El encuentro se inscribió en la intención de Rodríguez Larreta y Vidal de abrir su armado político a nuevos actores, y fue también una muestra del vínculo que los une a Frigerio, quien junto a Emilio Monzó conforma la considerada "pata peronista" que integró el Gobierno de Cambiemos, hoy distanciados del sector de los "duros" que encabeza el ex presidente Mauricio Macri.

Fuente: Télam