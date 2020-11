Es falso que Alberto Fernández dijo: “Con Cristina decidimos no vacunarnos hasta que no lo haga el último argentino”

Luego de que Alberto Fernández anunciara las negociaciones con Rusia para obtener 25 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus denominada Sputnik V, comenzó a circular en Facebook y WhatsApp una supuesta imagen del diario La Nación con una frase que se le atribuye al presidente: “Con Cristina decidimos no vacunarnos hasta que no lo haga el último argentino”.

Esto es falso. Chequeado pudo corroborar que Fernández nunca dijo la frase que se le atribuye y, además, la imagen no fue realizada por La Nación.

La desinformación circuló en Facebook casi 10 mil veces, según los datos que ofrece la propia plataforma. Y, además, llegó al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificada.

No, Fernández no dijo eso

La frase que circula en redes sociales no fue dicha por el Presidente. El 2 de noviembre último, Fernández confirmó en una nota con la agencia Sputnik que la Argentina está en condiciones de adquirir 25 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Unas 10 millones llegarían en diciembre y otras 15 millones en enero, según informó el Gobierno.

En aquella entrevista el Presidente dijo: “Tengo 2 muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo”. Además, Fernández señaló que “si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá, por supuesto se la daría”. Es decir, aquello que declaró no se corresponde con la frase que circula en redes sociales.

Ante la consulta de Chequeado, Marcelo Martin, subsecretario de Comunicación y Prensa de la Nación, aseguró que Fernández nunca dijo la frase que se le atribuye.

Por último, este medio realizó un monitoreo en Google y YouTube, y pudo confirmar que no hay registros de que el Presidente haya hecho esa afirmación.

La imagen no fue realizada por La Nación

Chequeado se comunicó con Félix Ramallo, editor Jefe de Redes Sociales en La Nación, quien confirmó que la imagen no fue realizada por dicho medio. “Nosotros no hicimos eso nunca, de hecho la estética nuestra ahora es distinta”, dijo.

Además, señaló que La Nación publicó en sus redes sociales una imagen con la frase que declaró Fernández al medio Sputnik, diferente a la que circula en redes sociales: “Si tuviera la vacuna rusa en diciembre por supuesto que me vacunaría, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan hacerlo”.

No es la primera vez que se utiliza esta supuesta estética de La Nación en una imagen viral falsa. El 17 de julio de 2019, Chequeado desmintió en esta nota una frase del dirigente social Juan Grabois que circuló en una imagen similar, con la misma estética y que tampoco fue realizada por La Nación.