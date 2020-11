Alberto Fernández criticó a la oposición por no tratar la reforma judicial en Diputados

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que sigue “esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma judicial" que envió al Parlamento y dijo que esa iniciativa “no busca que ponga jueces amigos ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene".



Así lo afirmó al encabezar este mediodía en Avellaneda el acto de inauguración de las obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús.



“Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto”, dijo el mandatario en ese marco.



Asimismo, sostuvo que la reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo “no busca que el Presidente ponga a jueces amigos, ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene", sino que “busca que tengamos jueces dignos, moralmente irreprochables” y que “el estado de derecho en una democracia garantice la justicia a todos los ciudadanos”.

También se refirió a la relación entre el Gobierno nacional anterior y el Poder Judicial en el ámbito federal: "Los espías entremezclados con los jueces no fue una buena idea; usar a los jueces para perseguir opositores no fue una buena idea; y presionar a personas para que declaren en causas tampoco fue una buena idea”, dijo.



“El estado de derecho debe garantizarle al ciudadano que el que delinque va a ser apresado, procesado, juzgado, condenado y, que una vez que cumpla su condena, pueda volver a la sociedad y se reinserte como corresponde”, señaló además el Presidente.