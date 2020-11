5 rumores polémicos sobre Ofelia Fernández que circularon desde que es legisladora

Un tuit editado acerca de la muerte de Maradona se transformó en la última noticia polémica que tiene como protagonista a Ofelia Fernández.

Desde que decidió presentarse como candidata por el Frente de Todos y desde que ganó una banca en la Legislatura porteña, Ofelia Fernández suele ser estar en boca de gran cantidad de personas.

No siempre se trata de conversaciones acerca de sus ideas y participaciones políticas. Por lo contrario, es común que la joven de 20 años sea el centro de numerosos agravios que se construyen en torno a su persona. Algunos lo atribuyen a su edad, otros a su estilo para comunicarse y otros al partido político que representa. Lo cierto es que Ofelia, con frecuencia, tiene que salir a defenderse.

Ofelia Fernández: “Es un día triste, háganme ‘fake news’ mañana”

La más reciente de todas tuvo como disparador el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Alguien se encargó de editar una imagen para que pareciera un tuit de la legisladora. En el mismo se lee:

“Me acabo de despertar y me encuentro con esta triste noticia. QEPD Diego”.

Publicado, supuestamente, a las 15:14 hs, la noticia falsa se viralizó rápidamente entre aquellas personas que aprovecharon para cuestionar a Ofelia Fernández por “levantarse después del mediodía”.

Pocos minutos después, fue la misma Fernández quien salió a aclarar la situación en su cuenta oficial de Twitter:

“HARTA. No hay noticia que no les resulte una buena excusa para armarme un tuit falso y esparcir su odio mentiroso y obsesivo. Es un día triste, háganme ‘fake news’ mañana. Abrazo a la familia del Diego y a toda la gente que hoy lo llora”.

HARTA no hay noticia que no les resulte una buena excusa para armarme un tuit falso y esparcir su odio mentiroso y obsesivo. Es un día triste, háganme fake news mañana. Abrazo a la familia del Diego y a toda la gente que hoy lo llora pic.twitter.com/kt9064Ddl9 — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) November 25, 2020

Otros rumores polémicos que tuvieron a Ofelia Fernández como protagonista

Ésta no es la primera vez que Ofelia Fernández está en boca de todos. Hace más de un año, cuando aún estaba en campaña electoral, trascendió una noticia que afirmaba que la candidata no había terminado el secundario, lo cual no es cierto.

Ya en pleno contexto de pandemia, se viralizaron una serie de tuits falsos que la legisladora debió salir a desmentir. Uno de ellos decía que “los verdaderos delincuentes son los anticuarentenas, no el pibe que roba una moto para comer”.

Ante el mismo, Ofelia aclaró:

“No iba a decir nada de esto porque me parecía que la edición era muy berreta y se notaba, pero como la vi girar mucho aclaro: nunca tuitié esto”.

Además de la desmentida oficial, Fernández aprovechó para reflexionar acerca del fenómeno de las noticias falsas que circulan por redes sociales y que se transforman en rumores que se expanden boca a boca:

“Hay que pensar seriamente cómo dejamos de creer cualquier cosa que vemos por internet”.

Yo también veo fake news y a veces he caído, pero hay que hacer mayores esfuerzos para informarnos con herramientas menos absurdas. Y sobre todo reconocer cuando nos equivocamos con lo que creímos. pic.twitter.com/qBLCZrUPyX — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 12, 2020

También este año se viralizó un recibo de sueldo que la legisladora debió salir a desmentir.

Algo similar ocurrió con una imagen en la cual se la citaba diciendo, en plena campaña, que Alberto Fernández le había prometido que el lenguaje inclusivo sería obligatorio desde sala de 4.

En aquella ocasión, quien también manifestó la falsedad de la noticia fue el actual presidente.