La ex pareja de un diputado lo denunció por violencia de género

El diputado nacional del PRO Eduardo Cáceres fue denunciado por violencia de género por su ex pareja y dirigente del mismo partido, Gimena Martinazzo, según declaró hoy en una radio local.



La mujer, que fue candidata a intendente de Rawson por el PRO en las elecciones pasadas, denunció agresiones físicas y psicológicas y presentó ayer una denuncia ante la justicia.



En declaraciones formuladas a la Radio Estación Claridad de San Juan, Martinazzo contó que “la agresión se produjo porque me quitó el teléfono para revisarlo y yo intenté recuperarlo” y explicó: “Ayer hice la denuncia y fuimos al médico legista así que las marcas están acreditadas con fotos”.



Además señaló que “la violencia se viene dando en reiteradas ocasiones, no de manera física, sino de manera psicológica y con un hostigamiento, muchas veces de carácter personal”.



“Ahora tengo los brazos moreteados, la cara un poco lastimada, tengo moretones en las piernas, todo ya está registrado”, dijo la dirigente, y relató que lleva "años de una violencia psicológica importante, con hostigamiento, de grabarme, subestimarme, insultos y demás”.



Frente a la denuncia formulada por la dirigente en la Comisaría de la Mujer, Cáceres hizo un descargo por las redes sociales con un video donde negó los hechos y deslizó que la denuncia podría tratarse de una cuestión política ya que la mujer lo "sucede en la lista de diputado nacional".



"Tengo un montón de cosas para haberlo denunciado antes, si fuera por el cargo como él dice”, respondió la mujer; y aseveró que en su decisión “fue determinante la charla con mi hija cuando llegué a mi casa con marcas, ella me vio y estalló en llanto y me dijo: 'si no lo denuncias vos, lo denunció yo'”.

Fuente: Télam