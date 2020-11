Jorge Lanata sorprendió con un elogio a La Cámpora y un duro cuestionamiento al Presidente

El periodista Jorge Lanata se caracteriza por ser áspero para cuestionar al gobierno y en particular a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, en una entrevista realizada en TN, el conductor de PPT fue lapidario respecto a Alberto Fernández: dijo que el Presidente “es el secretario” de Cristina.

Ratificó, así, que Alberto Fernández carece de poder. Siempre según la visión de Lanata. "Es un presidente con poco poder y el poco poder que tiene lo esmerila la mina que lo nombró", dijo el periodista en la entrevista realizada por las periodistas Luciana Geuna y María Eugenia Duffard.

Pero Lanata fue elogioso del sector más poderoso del oficialismo: La Cámpora. “Chapeu” para La Cámpora”, dijo. Claro, se refería al armado y la estrategia política que ese sector del cristinismo ha realizado. “La Cámpora es, lejos, la mejor organización política que vi en los últimos diez años en la Argentina. Se manejan muy bien, son muy cerebrales, saben dónde meterse, tienen territorialidad, buscan lugares con votos y guita, y creen en lo que dicen. Están laburando a largo plazo, y no hay otros que estén haciendo eso", dijo. Renglón seguido, aclaró: “Yo no estoy nada de acuerdo con ellos, pero son muy buenos”.

En cuanto al análisis sobre la figura del Presidente, Lanata dijo que le da lástima. "Me da lástima…me gustaría tener un presidente que fuera un presidente, pero no lo veo con pasta de presidente. Es un muy buen operador. Pero no da para ser presidente. No me parece un líder y menos teniendo una persona que le puso los votos", volvió a decir.

Lanata conduce Periodismo Para Todos, programa que tendrá su último episodio el domingo próximo. Para él, el candidato del oficialismo para el 2023 tiene nombre y apellido: Máximo Kirchner. "Es obvio" que el candidato a las próximas elecciones será Máximo Kirchner”