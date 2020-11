Se agrava el panorama para un ex intendente detenido por corrupción

La audiencia de ampliación de la imputación contra el ex intendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, detenido por la causa del millonario robo de caños del Gasoducto del NEA, será virtual desde la cárcel de General Güemes, informaron hoy fuentes judiciales.



La investigación se realiza por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La cifra del robo de caños ronda los 3,5 millones de dólares.



Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron hoy que el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, encabezará la audiencia que se realizará pasado mañana miércoles próximo a las 10.





El encuentro se realizará mediante una videoconferencia, desde el Complejo Penitenciario Federal III de la localidad de General Güemes, donde está preso el ex jefe comunal de Aguaray desde el 17 de noviembre, en la causa por el millonario robo de caños del Gasoducto del NEA a cargo del Juzgado Federal de Orán.



Por este caso, el Departamento Ejecutivo de Aguaray, 385 kilómetros al norte de la capital salteña, fue intervenido por la Legislatura provincial el 15 de octubre pasado, mientras el 19 de octubre asumió el interventor Adrián Zigarán, designado por el Gobierno de Salta.



Zigarán se refirió a la situación económica y financiera del municipio y denunció el faltante de $24 millones, además de gastos en combustible por $7.500.000 durante la gestión de Prado.



Prado, acusado de la supuesta comisión de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, deberá responder por nuevos hechos documentados a través de información recibida el 6 de noviembre pasado y remitida por el funcionario de la intervención municipal, Diego Argañaraz.



Argañaraz aportó documentación que precisa que Prado no informó el destino de los aproximadamente $24 millones que habría recibido entre el 11 y el 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión.



Entre otros ítems, también adjuntó documentación referida a las partidas por covid-19 recibidas por el ex intendente, desde mayo pasado, por un total de $9.564.216, en la que además se hace hincapié en otros montos repartidos en las partidas trimestrales recibidas durante este año.



El pedido del fiscal al juez precisa que el ex funcionario deberá brindar aclaraciones sobre aproximadamente $24 millones del programa Aguaray Trabaja, el destino de cada pago, el número de beneficiarios y otros detalles que permitan verificar el uso de los fondos públicos.



Además, Prado deberá responder por los gastos de combustible estimados en $7.500.000 durante su gestión, según surge de los informes trimestrales de gastos que él mismo remitió al Concejo Deliberante de Aguaray.

Fuente: Télam