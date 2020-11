La insólita respuesta de Página 12 tras las feroces críticas a la tapa del diario

A lo largo de la jornada de ayer llovieron críticas hacia la asociación que hizo el diario Página 12 en la portada del diario. Desde el expresidente Mauricio Macri a otros referentes de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta repudiaron la intención del medio de vincular a la ministra de Educación de CABA Soledad Acuña con el criminal alemán Erich Priebke. "Esta tapa y esta historia no tienen nada que ver con el periodismo y dañan a la democracia", aseguró Macri y desde el diario salieron a contestarle.

"Buscan disimular el escándalo desatado por los ataques de la ministra Soledad Acuña a los docentes", fue la insólita respuesta del prestigioso medio ante los cuestionamientos que llovieron por haber sugerido vínculos de la ministra porteña con el nazismo. Incluso, se defienden afirmando que "la nota que disparó el debate dice explícitamente que no es posible hacer esa inferencia" tratando de negar que ese haya sido el sentido de poner una foto de Priebke junto a la de Acuña con el título "La mala educación".

Página 12 se expresó en una nota y calificó de "insólita" la reacción de Macri y Juntos por el Cambio frente a la tapa del diario. "Sin desmentir nada de lo publicado, el ex presidente atacó a este diario, y lo siguieron varios dirigentes de su espacio. La nota informaba sobre la historia del colegio alemán de Bariloche donde estudió la ministra Soledad Acuña, liderado en esos años por el criminal de guerra Erich Priebke", dispararon desde el medio afín al gobierno de Alberto Fernández.

No solo Mauricio Macri cuestionó a Página 12 por su titular. También lo hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta quien aseguró que se trató de un "ataque personal y falaz" contra la funcionaria. "Siempre defiendo y defenderé la libertad de expresión y el intercambio de ideas. Pero la política democrática nada tiene que ver con ataques personales y falaces", expresó.

En la respuesta del medio aseguran que el foco de la nota estuvo puesto en la escuela Primo Capraro de Bariloche y el paso de Acuña por las aulas de la institución que conducía Priebke. "El relato de los hechos es tomado de fuentes identificadas y calificadas y tanto el diario como los especialistas se preocupan por explicitar que haber pasado por esa escuela no convierte a Soledad Acuña ni a ninguno de sus ex alumnos en nazis", se defienden. Pero acto seguido vuelven a sugerir una especie de "legado" del Priebke con una cita al guionista Santiago Varela que dice: “No todos lo que se recibieron ahí siguieron esa línea, pero los que decidieron seguirla tienen una buena base”.

Finalmente, la nota de Página 12 que sale a responder a las críticas y fulmina a Macri. "Resulta difícil rastrear cuál es la calificación del ex presidente para afirmar que la nota de Página/12 no tiene nada que ver con el periodismo. Quizás lo habiliten las furiosas persecuciones económicas y penales de su Gobierno contra los medios que no aceptaban sus directrices", sentencia el medio identificado con el kirchnerismo.

"Seguramente su idea del lugar del periodismo en la sociedad se limite al que ocuparon la gran mayoría de los medios durante su gobierno, protagonizando un rol activo en la persecución y criminalización de las actividades de ex funcionarios, opositores y empresarios no alineados con sus operaciones de inteligencia, judiciales y mediáticas", finaliza.