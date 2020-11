Suarez dijo que se enteró por el diario de "las divisiones del PD"

Esta mañana el gobernador Rodolfo Suarez compartió un acto de gestión con el intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar. Luego de entregar 28 viviendas de un complejo de departamentos en las inmediaciones del Puente Olive, el gobernador se refirió a la repentina salida del Partido Demócrata del Frente Cambia Mendoza. "Me enteré por los diarios de las divisiones que hay dentro del PD", admitió al ser consultado.

Junto al gobernador @rodysuarez, @marioisgro y @mmartaontanilla realizamos la segunda entrega del complejo Constituyentes. 28 nuevas familias cumplieron el sueño de la casa propia ¡Bienvenidas a Godoy Cruz! pic.twitter.com/6uBx6ax8MV — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) November 2, 2020

Sobre los motivos que llevaron a los gansos a dar el portazo, Suarez dijo que "hay que preguntarles a ellos". "No hemos hecho nada diferente a lo que dijimos que íbamos a hacer", manifestó el mandatario y mencionó como ejemplos la reducción de planta de personal que han llevado adelante en su gestión.

"Yo lamento esto, porque compartimos valores y formas de ver la provincia, y por eso nos acompañaron en la campaña. Lamentaría que esto obedezca a retener cargos el día de mañana", deslizó el jefe del Ejecutivo y subrayó una vez más que "Cambia Mendoza nació en torno a valores compartidos".

Por otro lado, dijo estar sorprendido porque tuvo diálogo con gente del PD en los últimos días. "Más allá de las dificultades en cuanto al diálogo por la pandemia, he estado en contacto permanente con gente del Partido Demócrata", expresó. Por ejemplo, hace dos semanas se reunió con el diputado Guillermo Mosso. Sin embargo, Mosso se diferenció del resto del partido y no acompañó la decisión de dejar Cambia Mendoza.

Según dejó entrever Suarez -o lo que quiso dar a entender- no estaba al tanto de que existían posturas antagónicas puertas adentro del Partido Demócrata y por eso le sorprendió el comunicado que el sábado publicó el presidente del partido, Roberto Ajo.

En cuanto al resto del frente, el gobernador negó que exista malestar por parte de los partidos aliados a la UCR y dijo que "todos tienen participación en la gestión".

Junto al intendente @TadeoGZ compartimos con vecinos de Godoy Cruz la entrega de 31 viviendas del Barrio Constituyentes. Es muy grande la alegría de estas familias que tienen un hogar fruto de su esfuerzo y de un modelo de gestión que estamos replicando en toda la Provincia.



"El Socialismo, Libres del Sur, el PRO, etc, todos estamos empujando el carro", finalizó. Incluso, ante las versiones que hablan de críticas desde sectores que no se sienten tenidos en cuenta a la hora de la toma de decisiones dijo que son "rumores periodísticos". "A mi nadie me ha planteado quejas respecto a eso", sentenció.